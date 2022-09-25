林佳龍口誤十四行博館 藍：選假的也要稍微演一下

新北市長侯友宜（前排右二）說，十三行博物館國際上有非常高知名度。(記者李定宇／攝影)

民進黨 新北市長參選人林佳龍繼屢將新北說成台北後，昨天又將十三行博物館 說成十四行博物館，引發軒然大波。藍營議員葉元之大酸，林佳龍就算是選假的，也稍微演一下好嗎？實在太白癡了。市長侯友宜 則回應說，十三行博物館不只台灣，在國際上也高知名度，很誠懇希望大家來逛一逛。林佳龍選辦回批，侯讓小雞人身攻擊。

林佳龍昨與議員鄭宇恩舉行八里聯合競總成立大會，林佳龍批國民黨執政17年，新北市升格沒升級，這也是他出來參選重要的原因，要讓新北大翻新。但說到民進黨在新北16年，很多新北建設是當時建立，包括新板特區、淡水漁人碼頭，但他將十三行博物館說成十四行博物館。

林佳龍口誤頻頻，之前將新北講成台北、八里講成萬里、蘆洲講成板橋。藍營議員葉元之大酸，林佳龍就算是選假的，也稍微演一下好嗎？實在太白癡了。林佳龍幫人站台，又再度呈現他的無知，硬生生多了一行，讓一堆人笑到噴飯。下次會不會把九份說成十份、五股說成六股、三峽說成四峽。

葉元之說，這實在讓人難以置信，會不會林佳龍是故意出糗炒新聞？還是他就是要把新北市長選舉搞成鬧劇，減少和侯友宜的得票差距呢？

林佳龍競辦發言人李坤城表示，侯友宜一方面說不要口出惡言，一方面放任小雞到處人身攻擊，就是侯友宜的兩套手法，希望侯友宜不要講一套做一套讓小雞人身攻擊。

侯友宜昨至中和參加金門同鄉後援會，與金門縣長楊鎮浯同台參加造勢活動，被問到林佳龍的失言，侯友宜回應表示，十三行博物館可以說，在新北、全台灣甚至國際上，都有非常高知名度的考古博物館。

侯友宜還說，很多市民朋友，包括外來的國際人士，很喜歡到這考古博物館走一走、來看一看，這段時間謝謝大家讓十三行博物館都能夠眾所皆知，歡迎各地好朋友，來最有考古歷史文物的十三行博物館走一走。