陳吉仲駁抄襲：僅3%重複 藍：請陳主委檢驗陳教授
陳吉仲被指2012年以「我國環境友善農業經營直接給付之研究」，拿了農委會125萬元（約4萬美元）的研究經費，卻涉嫌抄襲。陳昨在臉書發文表示，經比對，重複比率僅3%，坦蕩面對外界檢視。高雄市議員參選人白喬茵則再抨擊，從肉眼看就有超過3%相似度，「請今天的陳主委檢驗10年前的陳教授」。
陳吉仲表示，他將比對系統，設定相同的條件比對，重複比率僅3%，而國民黨桃園市長參選人張善政擔任計畫主持人的研究報告，重複比率有5篇超過45%，另有1篇25%以上，兩者完全不同。
陳吉仲指出，此次被指控重複圖表部分，是政府公開地造林成果面積數據，圖表亦是根據政府數據製作長條圖，而後面參考文獻也有確實引用林務局的「平地景觀造林及綠美化計畫」。
陳吉仲說，當時研究團隊同時參與兩項計畫，報告也都是研究人員自己的研究及整理，這與直接從他人的報告內容複製貼上的情況，截然不同。
農委會發言人陳淑蓉則說，研究報告若有任何疑慮，有既有流程，將依程序辦理。
白喬茵質疑，陳吉仲的2012「我國環境友善農業經營直接給付之研究」，疑抄襲台大農經系教授、農委會前副主委林國慶2007年「全民造林政策之執行成果與政策分析」，與2008年「提昇農民平地造林所得之探討計畫」，且「整段抄、逐字抄、標點符號也抄」。白喬茵表示，按照民進黨追殺別人的標準，陳是否該把當初125萬研究經費吐回去。
白喬茵昨再度提出質疑，陳吉仲是否引用台大教授林國慶2007年、2008年研究報告，且在引用後完全沒標註任何文獻來源，再者，陳是否把別人做過的表格納為己有，別人成果當成自己新的研究報告，並標註「本次研究整理」。
白喬茵說，依民進黨嚴格追殺別人的標準，陳吉仲這次瑕疵這麼多，是否要把當初125萬元研究經費統統吐回去？此外，光用肉眼看報告相似度超過3%，陳吉仲用的比對方式是活在怎樣的異次元空間，請把過程說明白。
民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，陳吉仲若坦蕩蕩，就高規格對待自己，別只有打擊陣營就各種高標，不管相似度多少，若受到質疑，應開誠布公面對大家調查質問，高規格用記者會方式公開說明，陳吉仲若認為沒問題，就把資料公開，也不會浪費行政資源處理。
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黑白集／抓抄襲 陳吉仲也被擊中，剛好而已
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