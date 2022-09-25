陳吉仲駁抄襲：僅3%重複 藍：請陳主委檢驗陳教授

高市議員參選人白喬茵再度針對農委會主委陳吉仲的研究報告提出質疑。(記者徐白櫻／翻攝)

陳吉仲被指2012年以「我國環境友善農業經營直接給付之研究」，拿了農委會125萬元（約4萬美元）的研究經費，卻涉嫌抄襲。陳昨在臉書發文表示，經比對，重複比率僅3%，坦蕩面對外界檢視。高雄市議員參選人白喬茵則再抨擊，從肉眼看就有超過3%相似度，「請今天的陳主委檢驗10年前的陳教授」。

陳吉仲表示，他將比對系統，設定相同的條件比對，重複比率僅3%，而國民黨 桃園市長參選人張善政 擔任計畫主持人的研究報告，重複比率有5篇超過45%，另有1篇25%以上，兩者完全不同。

陳吉仲指出，此次被指控重複圖表部分，是政府公開地造林成果面積數據，圖表亦是根據政府數據製作長條圖，而後面參考文獻也有確實引用林務局的「平地景觀造林及綠美化計畫」。

陳吉仲說，當時研究團隊同時參與兩項計畫，報告也都是研究人員自己的研究及整理，這與直接從他人的報告內容複製貼上的情況，截然不同。

農委會發言人陳淑蓉則說，研究報告若有任何疑慮，有既有流程，將依程序辦理。

白喬茵質疑，陳吉仲的2012「我國環境友善農業經營直接給付之研究」，疑抄襲台大農經系教授、農委會前副主委林國慶2007年「全民造林政策之執行成果與政策分析」，與2008年「提昇農民平地造林所得之探討計畫」，且「整段抄、逐字抄、標點符號也抄」。白喬茵表示，按照民進黨 追殺別人的標準，陳是否該把當初125萬研究經費吐回去。

白喬茵昨再度提出質疑，陳吉仲是否引用台大教授林國慶2007年、2008年研究報告，且在引用後完全沒標註任何文獻來源，再者，陳是否把別人做過的表格納為己有，別人成果當成自己新的研究報告，並標註「本次研究整理」。

白喬茵說，依民進黨嚴格追殺別人的標準，陳吉仲這次瑕疵這麼多，是否要把當初125萬元研究經費統統吐回去？此外，光用肉眼看報告相似度超過3%，陳吉仲用的比對方式是活在怎樣的異次元空間，請把過程說明白。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，陳吉仲若坦蕩蕩，就高規格對待自己，別只有打擊陣營就各種高標，不管相似度多少，若受到質疑，應開誠布公面對大家調查質問，高規格用記者會方式公開說明，陳吉仲若認為沒問題，就把資料公開，也不會浪費行政資源處理。