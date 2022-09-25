我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱帶風暴伊安逼近 德桑提斯頒布全州緊急狀態令

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

林佳龍猛攻警大博士學位 侯友宜：已說明清楚

記者張睿廷、劉懿萱、李成蔭／新北25日電
侯友宜表示，關於博士學位問題，選舉辦公室已經將資料公布，說明非常清楚了。(記者張睿廷／攝影)
侯友宜表示，關於博士學位問題，選舉辦公室已經將資料公布，說明非常清楚了。(記者張睿廷／攝影)

民進黨新北市長林佳龍猛攻新北市長侯友宜博士學位議題，還提到警大並沒有發出聲明。侯友宜今早出席新北市議長蔣根煌競選總部成立大會時表示，侯友宜選舉辦公室已經說明得很清楚，也有對外報告了。

侯友宜選辦指警大已說明資格皆符合規定，民進黨新北市長參選人林佳龍陣營卻提出警大校長陳檡文對話截圖，質疑侯辦聲明造假。侯辦執行長張其強說，經過查證「內容都是出自警大人員之手，聲明內容百分之百正確。」

張其強表示，23日傍晚就有媒體披露警大聲明內容，並指侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定，選辦也經過查證，「內容都是出自警大人員之手，換句話說，聲明內容百分之百正確」，警大校方人員昨日還致電選辦人員，證實確有提供媒體說明，並透露四年前也曾說明過。

至於正式聲明或不正式聲明，張其強說，尊重警大對外的說法，但「重點是我們提供的聲明，全篇內容都是真的」，更何況，這份警大聲明的內容，在不同媒體上皆有一樣的對話內容，證明它就是一份可以提供大家的通稿。

不過為何這份出自警大的聲明不能發布？又為何在昨日早上8時40分侯友宜選舉辦公室發出新聞，事隔14小時後，才在深夜透過媒體指未發出任何正式聲明？張其強說，這些疑問無法代為解釋，但林佳龍競總發言人何博文未經充分查證下，就對外稱偽造聲明，這份聲明出於警大人員之手，請何要公開道歉。

另外，侯友宜昨日參加「越-三重大造勢暨競選總部成立」，其中「越」字備受矚目。侯友宜說，謝謝市民在四年前給他機會，讓新北在4年後變得更好，期待每一天都是為自己負責，今天的侯友宜跟新北市一定要超越昨天，明天的新北市跟侯友宜一樣並肩作戰，超越今天，我們是自己跟自己在比賽，一定會努力做事，贏得民眾支持，希望我們越做越好。

侯友宜選舉辦公室24日公布警大聲明，聲明指出，侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合...
侯友宜選舉辦公室24日公布警大聲明，聲明指出，侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定，依據教育部規定將當年博士班新生入學資格，函請內政部轉教育部審復，經回復「覆核無異」在案。(圖：侯友宜選舉辦公室提供)

侯友宜 民進黨

上一則

麻將最大黨將創黨 近萬人申請加入

下一則

要贏超過29萬票 侯友宜抱病固樁 力甩林佳龍

延伸閱讀

藍南北串連 侯友宜盧秀燕合體 30日高雄挺柯志恩

藍南北串連 侯友宜盧秀燕合體 30日高雄挺柯志恩
林佳龍質疑學士跳博士 侯友宜選辦：不要變成林烏龍

林佳龍質疑學士跳博士 侯友宜選辦：不要變成林烏龍
30萬票 侯友宜、柯志恩贏輸魔術數字

30萬票 侯友宜、柯志恩贏輸魔術數字
林佳龍喊新北發大財 挨諷韓國瑜最大信徒

林佳龍喊新北發大財 挨諷韓國瑜最大信徒

熱門新聞

花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

2022-09-18 09:44
愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
台灣東部發生芮氏規模6.8地震，花蓮玉里鎮的高寮大橋斷裂，有3人跌落，所幸都獲救。記者季相儒╱攝影

圖輯／918台東大震 攝影記者現場直擊

2022-09-18 10:27
指揮中心指揮官王必勝透露，最快今天會公布邊境0+7規畫，預計10月中旬以前上路。(記者黃仲明／攝影)

台灣邊境要開了「0+7」檢疫新制 最晚10月15日上路

2022-09-21 20:58
台東今晚發生苪氏規模6.4地震，鹿野鄉永安村住家櫃子掉落，一片狼籍。圖／讀者提供

台東強震 民家中電視櫃突倒下 回憶驚悚全程

2022-09-17 11:14

超人氣

更多 >
哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...
三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人
歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條

歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條