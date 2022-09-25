林佳龍猛攻警大博士學位 侯友宜：已說明清楚

侯友宜表示，關於博士學位問題，選舉辦公室已經將資料公布，說明非常清楚了。(記者張睿廷／攝影)

民進黨 新北市長林佳龍猛攻新北市長侯友宜 博士學位議題，還提到警大並沒有發出聲明。侯友宜今早出席新北市議長蔣根煌競選總部成立大會時表示，侯友宜選舉辦公室已經說明得很清楚，也有對外報告了。

侯友宜選辦指警大已說明資格皆符合規定，民進黨新北市長參選人林佳龍陣營卻提出警大校長陳檡文對話截圖，質疑侯辦聲明造假。侯辦執行長張其強說，經過查證「內容都是出自警大人員之手，聲明內容百分之百正確。」

張其強表示，23日傍晚就有媒體披露警大聲明內容，並指侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定，選辦也經過查證，「內容都是出自警大人員之手，換句話說，聲明內容百分之百正確」，警大校方人員昨日還致電選辦人員，證實確有提供媒體說明，並透露四年前也曾說明過。

至於正式聲明或不正式聲明，張其強說，尊重警大對外的說法，但「重點是我們提供的聲明，全篇內容都是真的」，更何況，這份警大聲明的內容，在不同媒體上皆有一樣的對話內容，證明它就是一份可以提供大家的通稿。

不過為何這份出自警大的聲明不能發布？又為何在昨日早上8時40分侯友宜選舉辦公室發出新聞，事隔14小時後，才在深夜透過媒體指未發出任何正式聲明？張其強說，這些疑問無法代為解釋，但林佳龍競總發言人何博文未經充分查證下，就對外稱偽造聲明，這份聲明出於警大人員之手，請何要公開道歉。