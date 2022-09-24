黃國昌：打負面選戰要就事論事 不是成為政黨打手

前時代力量立委黃國昌臉書發文批周玉蔻言論「跨越文明底線」，他認為打負面選戰也要就事論事、有憑有據。（記者蔡容喬／攝影）

台灣媒體人周玉蔻近來猛攻國民黨 台北市長參選人蔣萬安，更爆出其父親蔣孝嚴20多年前「晶華醜聞案」的女方身分，時代力量前立委黃國昌看不下去，昨晚在臉書痛批「這真的已經跨越了文明的底線」，無法接受如此下流的選舉方式。黃國昌今早出席時代力量高雄市議員林于凱競選總部開幕，他對媒體進一步表示，任何選舉都會有負面選戰，作為檢驗候選人的方式本無可厚非，但要就事論事、有憑有據，「攻擊候選人父親20年前的緋聞對象是誰，請問在這場選舉中有何意義？」不能濫用媒體公器到這種程度。

黃國昌認為，日前幾起參選人論文涉抄襲事件，的確應該被檢驗，因為這代表過去在拿到學位的過程中，是否是憑藉自己的努力拿到學位，不只藉此認識參選人的品格，更重要的是參選人面對事情的態度。

黃國昌說，回歸到選戰本質，要用負面選舉檢驗一個候選人，例如蔣萬安過去表現好不好、政見可不可行，甚至品格如何，這都沒有問題，但若扯到其他層次，那就真的夠了，社會給廣電媒體特許執照，給新聞記者資訊接近的權利，目的是要幫人民監督權力的行使，而不是成為特定政黨的打手。「每天在螢光幕前的人，是否感受到現在人民的生活？」以台灣目前狀況，房價物價不斷飆漲，通膨指數 高，上有父母、下有兒女的三明治世代，都承受很大的生活壓力，媒體應多關注政策上的報導，把資源放在人民共同關注的問題上。

針對高雄市選情，黃國昌認為，目前市長部分相對穩定，他主要擔心的事情，是投票 率會低，到目前為止，還看不出來人民對地方選情有太高的熱情或期待，也看不出選戰的價值和主軸是什麼、為何而戰，這就影響到18歲公民權複決案能否達到修憲門檻；依據憲法增修條文，有效同意票須超過選舉人總額半數，等於是965萬人，這是很高的門檻，卻對年輕人參與公共事務有重大意義。

黃國昌認為，在兩大黨夾殺下，能夠更多元代表年輕人心聲的優質小黨候選人能否順利出線，正面臨苦戰，畢竟選區經營及擁有的資源，都難跟兩大黨相比。不過民進黨作為執政黨，也有優秀人才在做正確的事情，但手握權力者，要接受更大檢驗，權力行使的方式必須公開透明，可以被檢驗，也要有一致標準處理所有事情，公民也都會看在眼裡。媒體在這個過程中也扮演非常重要的角色，應在理性範圍中針對公共政策去討論，讓選戰慢慢回歸到應有的樣子。