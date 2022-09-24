曾是和解象徵 團團生病兩岸民眾關心 陸網友：還回來

貓熊「團團」與「圓圓」14年前搭乘貓熊專機，從四川直飛桃園國際機場（圖）。如今團團生病，引發兩岸民眾關注。(本報資料照片)

台北市立動物園 大貓熊「團團」生病的消息，在兩岸引發民眾關心，大貓熊是大陸國寶，當年大陸宣布贈台灣兩隻大貓熊，台灣內部曾引發政治角力，團團、圓圓在2008年底順利抵台，則是兩岸關係和解的象徵；現在「團團」生病的消息傳回中國大陸後也引起大陸民眾關心，不少大陸網友留言為團團加油，但也有人喊話：「還回來，我們治！」

大陸贈台的大貓熊團團、圓圓曾是兩岸關係和解的象徵。2005年5月，在時任國民黨主席連戰結束大陸訪問行程後，時任大陸國台辦主任陳雲林就宣布將向台灣贈送兩隻大貓熊。2006年1月6日，大陸國家林業局宣布兩隻贈台的大熊貓遴選結果出爐。其中團團是雄性，生日是2004年9月1日；圓圓是雌性，生日是2004年8月30日。

陸方在扁政府時贈台灣貓熊的行動，希望傳遞兩岸友誼、團圓一家親，卻在台灣內部引發政治角力，多次受阻，後來國內專家學者和民間人士都一致支持台北市動物園爭取大貓熊來台，最後在馬政府上任後的2008年才讓團團、圓圓來台。

當時正逢「大三通」實施，兩岸無須經香港中轉。在完成一連串相關手續後，團團、圓圓於2008年12月23日搭乘長榮 航空專機，直接從四川飛抵桃園國際機場 。兩隻大貓熊當時要離開四川雅安碧峰峽基地、前往成都雙流國際機場的途中，高速公路收費站還曾出現上千位雅安市民為團團、圓圓送行。

動物園表示，團團圓圓入住市立動物園時，除有三位北市動物飼養員、獸醫、營業師團隊，中國林業局派兩位保母飼養員跟著來台，待到隔年，確保團團圓圓沒有患思鄉病，適應台北的新家才返回四川。

如今兩岸關係急凍，14年前大陸贈台的大貓熊「團團」生病消息，仍引起許多大陸民眾關心。微博「愛大熊貓圓仔」23日發布團團生病的消息後，就有不少大陸網友留言，祝福團團早日康復、身體健康。不過，在「台海網」這則報導的下方，有若干網友留言，希望團團能回到中國大陸，喊話：「還回來，我們治！」

至於未來陸方專家能否在國境解封後來台了解團團的情況，仍有待蔡政府拍板。