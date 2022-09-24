民進黨團強索個資 高虹安：違法擴權

民進黨立法院黨團行文資策會，索取民眾黨新竹市長參選人高虹安（圖）任職期間資料，高虹安彷彿被執政黨「反監督」，她23日怒嗆，民進黨違法擴權。(記者許正宏／攝影)

民眾黨新竹市長參選人高虹安被捲入論文抄襲事件，民進黨 立法院黨團前天行文資策會，索取高虹安任職期間資料，並要求三天內函復。本報系聯合報披露後，民進黨團總召柯建銘昨表示，資策會稱高沒侵權問題，在法律上站不住腳。民眾黨主席柯文哲 昨說，民進黨傾全國之力打一個女生，實在太過分，他下令民眾黨團全力回擊；高虹安也怒嗆，民進黨違法擴權，根本是「抹黑一條龍」。

據指出，民進黨秘書長林錫耀日前在中常會表示，高虹安在論文抄襲案的態度顯現傲慢心態，希望黨公職及黨團多發揮火力支援；黨團隔天即發文資策會，要求提供高任職期間業務執行情況概況跟相關資料，並於三天內函復。

公文指出，根據媒體報導，高虹安曾於資策會任職研究期間，涉嫌利用資策會研究成果獲取個人博士學位。資策會當時是經濟部主管的財團法人，為了解資策會研究人員內控管理機制及經濟部督導情形之問政需要，要求提供相關資料。

索資內容包含高虹安任職資策會確切始末時間；曾參與的所有計畫、歷任單位及接受補助款之工作項目與金額；以及向資策會申請出國的次數與國家，及出國目的與期間，以及向資策會申請在職進修之紀錄。

柯建銘昨證實，民進黨團行文資策會，最重要的是法律層面問題，因為資策會日前稱高虹安沒侵權問題，但「在法律上站不住腳」，另也想了解高在資策會工作幾年。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹表示，根據資策會契約，高虹安若要自行公開研發成果，須經資策會授權，請高虹安提出授權書，應跟市民解釋清楚、有憑有據，不是指責外界打口水戰。

高虹安昨說，從媒體、側翼到綠營，都是為了新竹市長選舉發動攻勢；立委有權監督政府，但是資策會是私法人，民進黨團沒有權力直接行文命令資策會交出離職員工個人資料，民進黨把手伸進資策會，是違法擴權的政治動作；對比國民黨桃園市長參選人張善政風波，綠營是否不敢施壓宏碁 ，只敢施壓資策會？

柯文哲則在民眾黨立委群組表示，執政黨怎會傾全力修理個別委員，他下令民眾黨團強力回擊。民眾黨立委蔡壁如說，「柯建銘瘋了嗎？」民進黨正無限上綱動用整個媒體、側翼，從上到下抹黑一條龍打擊異己。

資策會昨天表示，目前沒有得悉相關資訊，尚無法對外說明。

不過。一位不具名的資策會主管說，應回歸機制、制度討論，現在卻只針對一個人，想再找出蛛絲馬跡做文章，根本就是政治迫害，造成內部人心惶惶。