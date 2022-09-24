新聞眼／野蠻執政 國家機器反監督在野黨

在野黨監督執政黨天經地義，如今民進黨 全面執政，一黨獨大，竟然為了選舉考量，「反監督」在野黨。更離譜的是，民進黨團直接發文要求財團法人資策會提供離職員工的資料，不僅有侵犯個資的疑慮，國家機器反過來監督在野黨，對一個自稱民主進步的政黨，不啻是一大笑話。

民主憲政體制下，在野黨要用盡吃奶力氣制衡、監督行政權，有時弱小的在野黨必須以遊走法律邊緣的手段，才能達成政治訴求。民進黨在野時就曾以機車鎖、三秒膠、飛天鞋霸占議場，最後以小博大，手段是灰色，但訴求必須光明正大；民進黨全面執政後，似乎變了調，在野黨行文要求提供疫苗 採購、疫苗調閱小組等資料，執政黨百般刁難，不論在野黨的手段或訴求，行政部門經常當成空氣不存在。

民進黨過去執政時就曾狠狠修理過在野黨，當年一系列的「再怎麼野蠻」電視競選廣告，點名藍營立委杯葛、刪除預算，在野黨立委被修理得毫無招架之力；原本該是憲法賦予的在野監督權，卻被標籤為野蠻監督權，當時文宣操刀者就是如今的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬。

國民黨 不論執政或在野，都不夠強勢稱職，才讓民進黨予取予求，綠營在野時橫行、執政時霸道。近期國民黨桃園市長參選人張善政的研究計畫、民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文捲入爭議，為了年底選舉，不惜全面啟動國家機器，特別是針對聲勢高漲的高虹安，民進黨秘書長林錫耀先在中常會下指導棋，立院民進黨團隔天出手行文，完全不在乎社會觀感。

為了勝選，民進黨不演了，甚至化被動為主動，戰台大、卡慈濟，從被監督者轉變為反監督者，行政權加上名嘴、網軍、側翼等闇黑勢力，把立場不同的媒體逐出頻道、全面打壓有勝選機會的在野黨參選人，讓制衡力量幾乎寸草不生。

當國家機器出動，這是一場不對稱的選戰，當年反威權的民進黨，如今站在民主的對立面，打著民主反民主的「綠色恐怖」，人民都看在眼裡。