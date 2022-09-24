我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大腿摸到胯部 吳恬敏曝遭「菜鳥新移民」資深製作性騷

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

新聞眼／野蠻執政 國家機器反監督在野黨

記者 林縉明、林政忠

在野黨監督執政黨天經地義，如今民進黨全面執政，一黨獨大，竟然為了選舉考量，「反監督」在野黨。更離譜的是，民進黨團直接發文要求財團法人資策會提供離職員工的資料，不僅有侵犯個資的疑慮，國家機器反過來監督在野黨，對一個自稱民主進步的政黨，不啻是一大笑話。

民主憲政體制下，在野黨要用盡吃奶力氣制衡、監督行政權，有時弱小的在野黨必須以遊走法律邊緣的手段，才能達成政治訴求。民進黨在野時就曾以機車鎖、三秒膠、飛天鞋霸占議場，最後以小博大，手段是灰色，但訴求必須光明正大；民進黨全面執政後，似乎變了調，在野黨行文要求提供疫苗採購、疫苗調閱小組等資料，執政黨百般刁難，不論在野黨的手段或訴求，行政部門經常當成空氣不存在。

民進黨過去執政時就曾狠狠修理過在野黨，當年一系列的「再怎麼野蠻」電視競選廣告，點名藍營立委杯葛、刪除預算，在野黨立委被修理得毫無招架之力；原本該是憲法賦予的在野監督權，卻被標籤為野蠻監督權，當時文宣操刀者就是如今的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬。

國民黨不論執政或在野，都不夠強勢稱職，才讓民進黨予取予求，綠營在野時橫行、執政時霸道。近期國民黨桃園市長參選人張善政的研究計畫、民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文捲入爭議，為了年底選舉，不惜全面啟動國家機器，特別是針對聲勢高漲的高虹安，民進黨秘書長林錫耀先在中常會下指導棋，立院民進黨團隔天出手行文，完全不在乎社會觀感。

為了勝選，民進黨不演了，甚至化被動為主動，戰台大、卡慈濟，從被監督者轉變為反監督者，行政權加上名嘴、網軍、側翼等闇黑勢力，把立場不同的媒體逐出頻道、全面打壓有勝選機會的在野黨參選人，讓制衡力量幾乎寸草不生。

當國家機器出動，這是一場不對稱的選戰，當年反威權的民進黨，如今站在民主的對立面，打著民主反民主的「綠色恐怖」，人民都看在眼裡。

民進黨 疫苗 國民黨

上一則

比照乘客0+7 機組員外站管制將同步鬆綁

下一則

黑白集／被指揮的指揮官 王必勝只能做做樣子

延伸閱讀

尹錫悅出言不遜爭議 澄清指韓而非美國會

尹錫悅出言不遜爭議 澄清指韓而非美國會
急蒐高虹安資料 民進黨團行文資策會 要求三天內提供

急蒐高虹安資料 民進黨團行文資策會 要求三天內提供
新聞評論／慈濟不打誑語 蔡英文和陳時中呢？

新聞評論／慈濟不打誑語 蔡英文和陳時中呢？
民進黨有能力保衛台灣？過半民眾沒信心

民進黨有能力保衛台灣？過半民眾沒信心

熱門新聞

花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

2022-09-18 09:44
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

台灣10月上旬入境 不開放0+7

2022-09-16 16:34
愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
台東今晚發生苪氏規模6.4地震，鹿野鄉永安村住家櫃子掉落，一片狼籍。圖／讀者提供

台東強震 民家中電視櫃突倒下 回憶驚悚全程

2022-09-17 11:14
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力
在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招

在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招