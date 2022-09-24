新聞評論／民進黨公職加入圍毆 示範無恥選舉戰術

因論文抄襲退選桃園市長的新竹市前市長林智堅（左），日前與蔡英文總統（右）同台，為新竹市長參選人沈慧虹輔選。(記者潘俊宏／攝影)

林智堅 因兩篇碩士論文「抄襲雙殺」而退選，但餘波依然洶湧。先是黨主席蔡英文下令「全黨挺堅」，不分青紅皂白否定台灣大學的專業審議；後則由秘書長林錫耀發起「史上最大肉搜」，動員各路側翼、媒體及1450，全面對在野黨候選人的各種文章進行比對，並發動「你們也有抄襲」的指控。其潛台詞是：本黨被提名人林智堅並不差，蔡英文「全黨挺堅」的指示也沒錯，請各位愚蠢好騙的選民繼續支持本黨，謝謝！

這樣的選舉操作，不止是泥巴戰，更是鼓勵不辨是非的「全民反智運動」。林錫耀的能耐，若生在中國大陸文革期間，一定是紅衞兵的好材料。經過一個月的努力，民進黨 終於逮到民眾黨參選人高虹安的論文瑕疵和言語失誤，林錫耀當即呼籲「民進黨公職人員發揮火力」，發動圍剿。但事實顯示：無證據證明高虹安的論文抄襲，整件事沒有學術機關的審議判定，民眾黨更未下達「全黨挺虹」的荒謬指令。高虹安的學霸式回應確令人反感，但綠營對她的攻擊已完全脫離「抄襲」範疇，變成本案好幾圈以外的訴外裁判。選舉操作至斯，無窮無盡的不辨是非、無恥株連，一切只為勝選！這就是林錫耀操作的民進黨選舉抹黑戰略。

檢視民進黨動員挖出來的大批「類抄襲」案，可發現許多案件的本質都與林智堅案天差地遠，根本無法類比。以張善政 案為例，他領軍的作品是農委會的標案報告，與林智堅的碩士論文截然不同；前者根本不是學術研究，後者才是。計畫標案與學術論文皆可能涉及造假、抄襲、或侵犯智慧財產權，若是發生了這些情況，兩者都應受民事或刑事追究；然而，只有學術研究有所謂「學術倫理」的問題。計畫標案可能只是計算效益、評估利弊，不涉及任何知識創新，根本搆不上「學術研究」的邊。

關於學術研究，牛頓的名言是：學術是「站在巨人肩膀上」的創新累積。學術倫理是一種道德（而非法律）約束，確保「過去奠基的巨人肩膀」是確實的，以便後人接續研究時可以站得穩。如果肩膀不實在，學術創新就危如累卵，知識也就無從累積。正因如此，社會對於學術寫作乃有較高的期待；除了一般民事、刑事等法律責任之外，還有「倫理」的要求。也因為這是學術倫理要求，它必須交給學術研究機構去認定，而非由網軍名嘴、八卦雜誌放言囉唣。至於機關的計畫標案，如果接案企業未達成標案設定的KPI，那麼委託機關大可提出民事或刑事訴訟追究。除此之外，標案的接案公司完全沒有所謂「學術倫理」之適用。

如上所述，林智堅被質疑的是學術倫理，張善政的情況則截然不同。林智堅案是經過兩所大學審議認定，但民進黨硬是慫恿側翼、動員媒體，不斷張冠李戴、馮京馬涼，以「全黨相挺」的硬拗，企圖把全台灣搞成一團爛泥。這就是林錫耀的幫派競選策略：對內盲目號召相挺，對外則宣示「全台候選人一樣髒，林智堅並不特別差」，希望台灣選民能相忘於江湖繼續挺綠。

即便這種無恥反智的策略沒什麼用，民進黨還是繼續利用像高虹安的失言或其他候選人的處理失誤，調整砲口把抄襲慣犯簡化成台積電晶片的「瑕疵品」，再把其他黨候選人的過失無限放大。林錫耀呼籲民進黨公職人員加入圍毆，就是這副嘴臉。

台灣民風淳樸，民進黨以前常說：「選舉是一時的，做人是永遠的」。林錫耀操作的卻是反面示範：選舉是一時的，無恥是永遠的。