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周玉蔻扯蔣孝嚴緋聞 遭批下流 張淑娟被捲入：將提告

記者歐陽良盈、徐偉真／台北24日電
媒體人周玉蔻近來槓上國民黨台北市長參選人蔣萬安，更指名當年女主角，引發女方聲明斥不實。前時代力量立委黃國昌晚間在臉書直言，這已經跨越文明的底線。(取材自黃國昌臉書)
媒體人周玉蔻近來槓上國民黨台北市長參選人蔣萬安，更指名當年女主角，引發女方聲明斥不實。前時代力量立委黃國昌晚間在臉書直言，這已經跨越文明的底線。(取材自黃國昌臉書)

媒體人周玉蔻近來槓上國民黨台北市長參選人蔣萬安，更點名父親蔣孝嚴當年的緋聞女主角；對此，前時代力量立委黃國昌在臉書直言，這已經跨越文明的底線，「無法接受如此下流的選舉方式。」女方昨也聲明澄清指不實指控毀她名節，已委託律師提告。

黃國昌晚間在臉書寫到，「可以不喜歡蔣萬安，可以反對蔣萬安擔任台北市長，但我無法接受如此下流的選舉方式，更無法接受如此濫用媒體公器。」

他說，「但是，硬去扯他老爸20年前緋聞的對象是誰，還連帶傷害一位早已退隱的女性，這真的已經跨越了文明的底線，讓人無法忍受。」

網友留言喊其正義，「支持周COCO，就是支持民進黨」，也有擔心此文一出又要變成中共同路人。嘉義市議員參選人王浩也留言，「真的令人厭煩，真切的希望選戰能針對公共事務討論，而不是無止盡的烏賊戰」。

而被周玉蔻指為蔣孝嚴當年緋聞女主角的張淑娟，昨天發聲明澄清，指不實指控毀她名節，也破壞她多年的平靜生活，已委託律師對周玉蔻和媒體人蔡玉真提告。

張淑娟透過台北市議員王鴻薇發表聲明，她表示自己25歲當選中華民國小姐至37歲結婚，期間沒有鬧過任何緋聞，媒體指涉「晶華事件」時間點1999年12月5月，她當時在東森電視台主持兩個節目「食全食美」和「大生活家」，是公眾人物，嚴謹自律，沒有任自損清白的事。

張淑娟說，她眷村長大，從來不是名媛，也沒有以名媛自居，更鮮少參與外界社交活動，2017年從台塑退休後潛心學畫，今年取得東海美術研究所碩士學位，相關不實指控毀人名節，也破壞她多年平靜生活。

張淑娟說，她素來和政治無涉，本來不願隨緋聞起舞，但周玉蔻和蔡玉真在民視節目中和臉書對他的不實指控空穴來風、惡意栽贓，讓她無法忍受。她已委請律師在近日內提告，以正視聽，若其他媒體和平台有不當轉述或引用，也將尋求法律途徑解決。

周玉蔻。（本報資料照片）
周玉蔻。（本報資料照片）

緋聞 臉書 中華民國

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