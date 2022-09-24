我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大腿摸到胯部 吳恬敏曝遭「菜鳥新移民」資深製作性騷

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

陳吉仲2012年農委會研究 也被爆抄襲

台灣新聞組／台北24日電

國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究案捲入抄襲疑雲，農委會主委陳吉仲稱農委會是事件受害者，國民黨高雄市議員參選人白喬茵昨指控，陳吉仲在2012年領取農委會125萬台幣（約4萬美元）研究經費，研究計畫卻是大量抄襲前副主委林國慶的研究報告，「整段抄、逐字抄、標點符號也抄」，不僅違反學術倫理，甚至可視為詐騙研究經費。

農委會發言人陳淑蓉昨說，尚在了解中，確認後會主動向大眾說明。農委會前主委陳保基說，迴力鏢很快就回到農委會，農委會是專業的幕僚機構，不該當政黨的打手，這件事情讓農委會裡的事務官天人交戰，官員不像官員，他覺得很痛心。

白喬茵昨在臉書貼文，陳吉仲的「我國環境友善農業經營直接給付之研究」，大量抄襲林國慶2007年「全民造林政策之執行成果與政策分析」與2008年「提昇農民平地造林所得之探討計畫」內容，連標題符號都抄。

白指出，林國慶在1998年研究報告中，誠實註明表格資料是林與陳吉仲的研究，但陳在2012年研究報告也重複使用表格，卻沒註明出處，還寫成「本研究整理」，陳吉仲自己消失陳吉仲，讓讀者誤以為兩個表是陳在2012年的研究成果，把自己舊研究成果當作新計畫研究成果的行為，不僅違反學術倫理，甚至可視為詐騙研究經費。

白喬茵表示，陳吉仲這次追打張善政比誰都用力，請陳以身作則才有資格嘴別人，公布研究報告，並出面說清楚自己有沒有違反學術倫理？敢不敢查自己有多少複製與貼上？

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，陳吉仲過去是中興大學學者，若真有抄襲，外界將質疑，陳吉仲是否還適任政務官現職？民進黨立法院黨團書記長郭國文說，陳吉仲不是參選人，且質疑動機存在政治立場，顯然是報復心態，所有事件就讓證據說話，相信陳吉仲也會提出相關佐證。

國民黨 詐騙 張善政

上一則

2警誆商人賣贓物 擺平後索鉅款 珠寶商告

下一則

未獲認證 打高端疫苗者赴日本 須先自費做PCR

延伸閱讀

駁抄襲 張善政：相信宏碁還是陳吉仲？

駁抄襲 張善政：相信宏碁還是陳吉仲？
先射箭再畫靶 農委會昔養網軍今當東廠？

先射箭再畫靶 農委會昔養網軍今當東廠？
張善政研究案 陳吉仲稱沒保密條款遭打臉

張善政研究案 陳吉仲稱沒保密條款遭打臉
農委會與宏碁保密條款曝光 陳吉仲仍為選舉玩文字遊戲

農委會與宏碁保密條款曝光 陳吉仲仍為選舉玩文字遊戲

熱門新聞

花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

2022-09-18 09:44
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

台灣10月上旬入境 不開放0+7

2022-09-16 16:34
愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
台東今晚發生苪氏規模6.4地震，鹿野鄉永安村住家櫃子掉落，一片狼籍。圖／讀者提供

台東強震 民家中電視櫃突倒下 回憶驚悚全程

2022-09-17 11:14
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力
在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招

在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招