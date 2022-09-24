陳吉仲2012年農委會研究 也被爆抄襲

國民黨 桃園市長參選人張善政 的農委會研究案捲入抄襲疑雲，農委會主委陳吉仲稱農委會是事件受害者，國民黨高雄市議員參選人白喬茵昨指控，陳吉仲在2012年領取農委會125萬台幣（約4萬美元）研究經費，研究計畫卻是大量抄襲前副主委林國慶的研究報告，「整段抄、逐字抄、標點符號也抄」，不僅違反學術倫理，甚至可視為詐騙 研究經費。

農委會發言人陳淑蓉昨說，尚在了解中，確認後會主動向大眾說明。農委會前主委陳保基說，迴力鏢很快就回到農委會，農委會是專業的幕僚機構，不該當政黨的打手，這件事情讓農委會裡的事務官天人交戰，官員不像官員，他覺得很痛心。

白喬茵昨在臉書貼文，陳吉仲的「我國環境友善農業經營直接給付之研究」，大量抄襲林國慶2007年「全民造林政策之執行成果與政策分析」與2008年「提昇農民平地造林所得之探討計畫」內容，連標題符號都抄。

白指出，林國慶在1998年研究報告中，誠實註明表格資料是林與陳吉仲的研究，但陳在2012年研究報告也重複使用表格，卻沒註明出處，還寫成「本研究整理」，陳吉仲自己消失陳吉仲，讓讀者誤以為兩個表是陳在2012年的研究成果，把自己舊研究成果當作新計畫研究成果的行為，不僅違反學術倫理，甚至可視為詐騙研究經費。

白喬茵表示，陳吉仲這次追打張善政比誰都用力，請陳以身作則才有資格嘴別人，公布研究報告，並出面說清楚自己有沒有違反學術倫理？敢不敢查自己有多少複製與貼上？

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，陳吉仲過去是中興大學學者，若真有抄襲，外界將質疑，陳吉仲是否還適任政務官現職？民進黨立法院黨團書記長郭國文說，陳吉仲不是參選人，且質疑動機存在政治立場，顯然是報復心態，所有事件就讓證據說話，相信陳吉仲也會提出相關佐證。