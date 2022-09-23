新聞評論／慈濟不打誑語 蔡英文和陳時中呢？

蔡英文總統（左）21日會晤慈濟證嚴法師（右），總統感謝慈濟投入這次地震的救災，未提疫苗採購爭議。（圖：總統府提供）

21日蔡英文 總統缺席民進黨 中常會，改到花東視察震災演練和勘災，並會晤慈濟證嚴法師，急欲修補與慈濟的關係和震災後冷血的形象。不過，蔡英文一句「我也跟上人說，感恩慈濟投入這次地震的救災」，能為民進黨止多少血？

台東大地震，在南投跑選舉行程的蔡英文，遲遲才進中央災害應變中心，又開啟讀稿機模式，唸完稿就帶頭走人，讓枯等數小時花東救災團隊儍眼；蔡英文只顧選情、不問災情，被批冷血。平時凡事都要「想想」的蔡英文，這回不敢再有遲疑，立馬擱下中常會，奔赴花東勘災。

但更重要的，則是趕去找證嚴法師同框。慈濟基金會執行長顏博文日前回顧去年購捐BNT疫苗的艱辛歷程，勾起許多人對蔡政府和陳時中擋疫苗的記憶。資深媒體人周玉蔻則批評慈濟編造故事攻擊阿中，又說稱證嚴為「上人」是自甘為「下人」，更指慈濟為「中共 自己人」。周玉蔻護阿中心切，但砲轟慈濟和證嚴，卻是陳時中和民進黨選情不可承受之重。

陳時中趕緊說自己仍尊稱證嚴法師為上人，蔡英文也去見證嚴並稱她為上人。兩人都試圖為選情重創進行損害控管。因此，柯文哲說，慈濟被打成「中共自己人」，蔡英文「去也是剛好啦」。

不過，蔡英文臨行前，周玉蔻加碼喊話，要蔡英文向證嚴轉達顏博文胡言誑語，並提醒證嚴慈濟中共自己人角色已引起台灣民眾反感，慈濟下架「智子之心」連續劇是協助中共消滅台灣歷史等。

看來，蔡英文不敢為周玉蔻帶話，反而「自甘為下人」，敬謹恭稱證嚴為「上人」。但蔡英文臉書仍遭留言酸爆：「怎麼可以跟中共同路人坐在一起」、「上人？誰是下人？」周玉蔻批評慈濟的餘波盪漾，蔡英文繼續概括承受。

事實上，民進黨在誠信與道德上不斷遭到質疑；從「相信台大還是相信民進黨」、「相信宏碁還是相信民進黨」，到「相信慈濟還是相信民進黨」，無一不在嘲弄民進黨的道德高度。

如果會擋救命疫苗，震災後冷血也不令人意外。但傲慢的道德侏儒，如今終究在道德巨人面前低頭。只不過，出家人不打誑語，蔡英文、陳時中和民進黨呢？