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論文案有傷？新竹市民調高虹安仍領先

記者蔡晉宇、郭政芬／新竹23日電
「美麗島電子報」最新民調結果顯示，高虹安（左起）仍以29.9%支持度，在新竹市長選戰中領先沈慧虹和林耕仁。(本報資料照片)
「美麗島電子報」最新民調結果顯示，高虹安（左起）仍以29.9%支持度，在新竹市長選戰中領先沈慧虹和林耕仁。(本報資料照片)

民眾黨新竹市長參選人高虹安被捲入論文抄襲事件，是否影響新竹市長選戰受關注。根據「美麗島電子報」最新民調結果顯示，高虹安以29.9%暫時領先，其次是民進黨沈慧虹24.9％和國民黨林耕仁的21.2％。

該民調細項顯示，20至29歲、30至39歲區間，高虹安的支持度為37.1%、37%、沈慧虹是15.5%與21.9%、林耕仁則是16.3%和20.4%；大學學歷者，高虹安也是遙遙領先，支持度為43.8％、沈慧虹與林耕仁分別為20.2％及16.5％。

熟悉新竹選情的綠營人士表示，近期沈慧虹選情確實有往上走回穩趨勢，但主因在於新竹市前市長林智堅強勢回歸操盤，配合民進黨立院黨團總召柯建銘在組織上強力收攏，並非靠對手重大失誤或犯錯。柯、林兩人聯手操盤下，從本月初即開始積極拜會地方要角，目前至少穩固了泛綠基本盤。

綠營人士指出，論文案對林智堅的傷害，連帶影響到沈慧虹選情是事實，其中又以年輕、高學歷族群影響最深，接下來的觀察重點會在於，高虹安也被爆出論文抄襲事件、又牽扯出歧視學歷的案外案，經這幾天發酵後，是否會影響到其年輕族群選票。

此外，高虹安日前澄清論文，曾經提及自己在美國攻讀博士的論文，被全世界學術單位引用超過4500次，被網友質疑該片是高虹安指導教授Jay Lee（李傑）的論文。對此，高虹安昨天出示李傑於去年9月聲明中的原文表示，說明他們兩人的共同著作在列表中是排名第一和第二。

網友Khiong Ng在臉書聲稱，被引用超過4500次的論文是這篇「A cyber-physical systems architecture for industry 4.0-based manufacturing systems J Lee, B Bagheri, HA Kao - Manufacturing letters, 2015」，指出這是李傑的研究，路透社前記者孟買春秋也指出，高虹安是排名第三的作者，「猜測應該是研究助理不要誤會了」。

對此，高虹安昨天回應並出示李傑教授於去年9月聲明，聲明原文中表示「高虹安博士是一位優異的博士生。她的著作在Google搜尋被高度引用，我們的共同著作在列表中是排名第一和第二。」

高虹安說，她自己沒有說謊，對於這樣的不實及惡意揣測的網路言論給予嚴正譴責。同時這個聲明中所提及之著作，即為引用上千次的發表，「李傑教授早已證實皆為高虹安和其合作的著作，怎麼會不是高虹安的著作。」

民調 民進黨 林智堅

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