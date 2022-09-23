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新聞評論／邊喊負責邊甩鍋 鄭文燦震出原形

聯合報社論
九一八台東大地震，桃園八德國民運動中心羽球場天花板如骨牌大量塌落。 (本報資料照片)
九一八台東大地震，桃園八德國民運動中心羽球場天花板如骨牌大量塌落。 (本報資料照片)

九一八台東大地震規模達6.8，桃園震度僅3級；但剛落成不到一年的桃園八德國民運動中心羽球館，天花板和輕鋼架竟如雪片般崩塌而下。過程驚悚，民眾倉皇逃生的畫面，登上了國際媒體。新竹棒球場不久前才造成多名球員受傷，如今換成桃園羽球館上演運動驚魂；這個豆腐渣工程，瞬間砸破桃園市長鄭文燦的五星光環。

專家鑑定後，確認是天花板鋼架固定強度不足。鄭文燦雖要求包商負責，也呼籲檢調和監院調查，但安全問題卻無法如此輕描淡寫帶過。八德運動中心啟用不到一年，羽球館燈箱改善後試營運則僅一天，天花板竟像紙糊的一樣，不堪一震。稱之「豆腐渣工程」，名副其實。

出事第一時間，綠營網路寫手立刻帶風向，把責任推給八德運動中心的委外經營者「救國團」，指救國團的燈箱改善工程破壞天花板結構，才是崩塌元凶。如此操作，除為市府卸責，也暗指「國民黨也有責任」，手法和新竹棒球場出包時的操作如出一轍。當時，綠營網軍也將矛頭指向球團、經營承包者及棒球界老將顧問，認為他們都有責任。這種「一面喊負責，一面猛甩鍋」、「市長道歉，側翼帶風向」的套路，豈是號稱「五星市長」的鄭文燦所應為？

運動中心品質之良莠，與民眾生命安全息息相關；但從新竹棒球場到桃園羽球館，都因設計不良及施工拙劣，導致安全堪虞。八德運動中心天花板採用輕鋼架結構，或許美觀，卻華而不實，才會連三級地震都撐不住。無論是設計或施工草率，都像懸在民眾頭上的不定時炸彈，隨時可能構成危險。

鄭文燦任內興建的運動中心，爆發的工程不良問題不止這樁。例如，桃園運動中心游泳池2018年風光啟用，但不久即爆出結構設計不良、磁磚剝落、設備損壞，必須停工整修。然而，迄今已停工五百多天，工程卻毫無進展，無法重新開放。八德羽球館之所以須重新施作燈箱，也是因為專業不足，未考慮到燈光投射干擾民眾練球，而必須重新設計。

除了運動中心，桃園的公共工程出包事件不少。兩年前，剛完成結構主體的平鎮文化公園地下停車場，在進行覆土作業時發生崩塌意外，造成一死二傷。鑑定報告出爐，原因竟是「樓板寬度載重計算錯誤」，難以原諒的低級錯誤。去年8月，楊梅區公所興建工程因遇雨積水加上地下水層隆起，而「上浮45公分」，原因也是設計不當，最後多花1億元台幣（約316萬美元）補救。

鄭文燦身為桃園機場所在地市長，桃機、桃勤及華儲等機場相關企業的董座，都曾由鄭文燦的人馬出任；唯因表現欠佳，兩年前陸續遭蘇揆撤換。國民黨桃園市議員參選人凌濤並揭露，桃園航空城的承包商，曾因工程監造問題被行政院工程會列為拒絕往來名單；而該公司取得的桃園市府工程多達六個，全都是限制性招標，跟這次出事的八德運動中心標案如出一轍。由此看，豆腐渣工程是意外、還是弊案，當然令人質疑？

對這次事故，鄭文燦雖先後道歉並表示要究責，但「仍在保固期」或「廠商負全責」等理由，皆顯得避重就輕。所謂限制性招標，就是市府一手決定得標廠商；那麼應該負責的，不就是桃園市政府嗎？

鄭文燦在桃園的政績，被綠營視為「綠色執政」的五星典範。但在林智堅的新竹神話破滅後，一場地震驚魂，又震出桃園華麗公共工程背後的驚悚隱憂。鄭文燦的五星神話，在這種情況下被震出原形，令人驚愕。

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