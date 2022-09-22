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30萬票 侯友宜、柯志恩贏輸魔術數字

記者 劉宛琳、林政忠
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）。(本報資料照片)
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）。(本報資料照片)

國民黨南北大造勢，競選連任的新北市長侯友宜背負「贏30萬票以上」期待，國民黨高雄市長參選人柯志恩則有「不能輸超過30萬」壓力。30萬票彷彿一道分水嶺，選票大贏攸關侯友宜是否有底氣問鼎2024年；柯志恩的票數則代表能否穩住南台灣基本盤，擺脫高雄「罷韓」陰影，成為藍營可否重返執政的關鍵指標。

2018年選戰，在「韓流」帶動下，新北市投票率64%，侯友宜得票率57%，侯友宜大勝民進黨對手蘇貞昌29萬餘票；國民黨遭逢2020大選挫敗後，高雄市前市長韓國瑜聲勢下墜，侯友宜成了藍營新希望。

外界預期，侯友宜應有實力超越2018年，大贏對手林佳龍30萬票以上。特別是對於已展現「勇於承擔」態度的侯友宜而言，連任如探囊取物，最高戰略目標必須輾壓對手，才能更接近2024。

不過，疫情急速冷卻今年選情，就算侯友宜得票率再創新高，民進黨也有一定基本盤，在整體投票率降溫下，侯友宜未必能拉開與對手差距；還有一大關鍵因素，新北市有1032里，今年520位里長是同額競選，基層缺乏拉票動能，大環境恐限縮新北市熱戰的空間。

侯友宜首場造勢選在三重出發，有其象徵意義。四年前，侯友宜在三重僅小輸蘇貞昌898票，這次從三重向日葵廣場再出發，自然有贏回綠地的期待；林佳龍當然也洞悉對手戰略，下周立即回防，蔡英文總統更第7度站台，就是避免三重成為選戰破口。

柯志恩在高雄也面臨30萬關卡，高雄是民進黨大本營，加上前年罷韓的陰影未散，柯志恩戰略目標就是絕對「不能輸超過30萬票」，盡力穩住國民黨基本盤。

柯志恩南下耕耘，侯友宜是重要推手之一，柯也是國民黨主席朱立倫影子內閣成員，若兩人戰績不錯，有助於國民黨2024重返執政。新北、高雄選戰，牽動國民黨2024的命運。

侯友宜 國民黨 民進黨

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