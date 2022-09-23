藍南北串連 侯友宜盧秀燕合體 30日高雄挺柯志恩

國民黨高雄市長參選人柯志恩（圖）30日於高雄夢時代舉辦首場大造勢，新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕將南下相挺。(記者劉學聖／攝影)

選戰倒數兩個多月，國民黨 展現南北大串連氣勢。新北市長侯友宜 明晚將於三重向日葵廣場舉辦首場選舉大造勢，邀請國民黨籍新北市議員同台合體，直搗綠營大票倉。國民黨高雄市長參選人柯志恩30日將於高雄夢時代舉辦首場大造勢，侯友宜和台中市長盧秀燕將出席，再現「漢子、燕子」合體威力，盼重現「三山造勢」人潮。

新北市議會今天結束總質詢議程，侯友宜舉辦首場造勢活動特別挑在周末假日的晚上，就是要避免選務影響市政；侯友宜競選辦公室傾向單純化，僅邀新北議員參選人同台，並沒有另邀黨內大咖，因為「市民就是活動的主角」。據了解，侯陣營預計在新店、深坑等藍營優勢的大文山區舉辦下場造勢活動，展現侯友宜跨越藍綠的支持度。

藍營人士表示，侯友宜上任以來，擘畫三大軸心發展，包括板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政中心，希望平衡溪北、溪南發展；溪北地區中的三重，過往是綠營大票倉，侯友宜首場造勢選在此地，深具指標意義。

國民黨南北大串連，擔任柯志恩競總榮譽主委的立法院前院長王金平 也規畫下周六幫柯志恩舉辦首場造勢晚會，盼重現「三山造勢」萬人造勢人潮，藍營視為逆轉高雄選情的關鍵造勢。由於王金平要代表政府赴日弔唁前首相安倍晉三，當天將以開場影片方式獻上祝福。

此場造勢展現藍軍大團結，團隊規畫侯友宜、盧秀燕擔任壓軸，與柯志恩一起大進場，這是侯友宜首場跨縣市造勢站台，從南台灣出發，強化全台領頭羊角色。此外，前總統馬英九、黨主席朱立倫、前主席江啟臣、無黨籍立委高金素梅也受邀站台；主持人則由高雄市議員陳美雅、國民黨文傳會主委洪孟楷和柯志恩選戰執行總幹事蕭漢俊擔任。