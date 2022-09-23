藍南北串連 侯友宜盧秀燕合體 30日高雄挺柯志恩
選戰倒數兩個多月，國民黨展現南北大串連氣勢。新北市長侯友宜明晚將於三重向日葵廣場舉辦首場選舉大造勢，邀請國民黨籍新北市議員同台合體，直搗綠營大票倉。國民黨高雄市長參選人柯志恩30日將於高雄夢時代舉辦首場大造勢，侯友宜和台中市長盧秀燕將出席，再現「漢子、燕子」合體威力，盼重現「三山造勢」人潮。
新北市議會今天結束總質詢議程，侯友宜舉辦首場造勢活動特別挑在周末假日的晚上，就是要避免選務影響市政；侯友宜競選辦公室傾向單純化，僅邀新北議員參選人同台，並沒有另邀黨內大咖，因為「市民就是活動的主角」。據了解，侯陣營預計在新店、深坑等藍營優勢的大文山區舉辦下場造勢活動，展現侯友宜跨越藍綠的支持度。
藍營人士表示，侯友宜上任以來，擘畫三大軸心發展，包括板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政中心，希望平衡溪北、溪南發展；溪北地區中的三重，過往是綠營大票倉，侯友宜首場造勢選在此地，深具指標意義。
國民黨南北大串連，擔任柯志恩競總榮譽主委的立法院前院長王金平也規畫下周六幫柯志恩舉辦首場造勢晚會，盼重現「三山造勢」萬人造勢人潮，藍營視為逆轉高雄選情的關鍵造勢。由於王金平要代表政府赴日弔唁前首相安倍晉三，當天將以開場影片方式獻上祝福。
此場造勢展現藍軍大團結，團隊規畫侯友宜、盧秀燕擔任壓軸，與柯志恩一起大進場，這是侯友宜首場跨縣市造勢站台，從南台灣出發，強化全台領頭羊角色。此外，前總統馬英九、黨主席朱立倫、前主席江啟臣、無黨籍立委高金素梅也受邀站台；主持人則由高雄市議員陳美雅、國民黨文傳會主委洪孟楷和柯志恩選戰執行總幹事蕭漢俊擔任。
據指出，儘管高雄前市長韓國瑜對基層仍有一定影響力，但因此次造勢主角是柯志恩，韓並不會現身30日的造勢活動。蕭漢俊說，上月柯志恩在鳳山舉辦家族見面會，現場效果不錯，經過一個月時間勤跑基層，王金平覺得時機成熟，指示辦理柯志恩家族誓師大會，藉活動測試人氣，也凝聚支持者熱情。
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