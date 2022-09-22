新聞評論／蔡總統東部行 一次拆兩彈談何容易

蔡英文總統（右四）日前因在中央災害應變中心「念完稿就走」，引發批評，21日特別前往花東勘災。(圖：總統府提供)

蔡英文 總統21日到花東視察九一八台東大震災情，途中也拜訪慈濟證嚴法師。蔡口頭上雖只關懷震災，背後卻有府院黨高層危機處理的思維。距離年底投票日剩不到70天，執政黨每一動作都力求不在選戰中失分。

民進黨原排定21日在台中召開行動中常會，盼帶動台中選情。不料18日台東大地震 ，蔡總統當天更在視察中央災害應變中心時與花東連線出現溝通落差，讓地方首長乾等數小時；總統對東部漠不關心的耳語，迅速在地方發酵。

另一糾纏執政黨許久的疫苗 採購爭議戰場，近日也因慈濟基金會成員受訪憶往，引來在野黨砲打中央當時「卡疫苗」，還讓慈濟反遭綠營側翼砲火攻擊，雙方關係緊張。

震災及疫苗兩大戰場在東部合流，也讓府院黨高層意識到，須果斷危機處理。民進黨中央先開第一槍，決定台中行動中常會取消，拉回台北中央黨部召開，並邀地震學者專題報告；蔡總統則罕見地向中常會告假，總統府更一口氣發出八篇總統巡視花東的新聞稿。

蔡總統到花東，自然不會放過拜訪慈濟的機會，可視為對慈濟遞出的橄欖枝。府方釋出的新聞稿，蔡總統雖言必稱感謝慈濟在地震救災中的付出，完全不談疫苗，但此行一併化解「卡疫苗」爭議，盡在不言中。

媒體人周玉蔻日前怒槓慈濟，批評大眾「傻傻被牽著鼻子」，尊呼證嚴為「上人」，蔡英文21日在臉書一句「我也跟上人說」，也等於與周畫清界線，順勢化解綠營與慈濟的摩擦。

蔡英文花東行，試圖一次拆兩彈，但政府施政與救災，人民看在眼裡，就怕不是一天東部行就能化解。