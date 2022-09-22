蔡英文花東勘災 與地方首長互動尷尬

蔡英文總統（前左）21日到花蓮視察救災演練，花蓮縣長徐榛蔚（前右）全程陪同，雙方沒有明顯互動。(記者王思慧／攝影)

蔡英文 總統日前在九一八台東大震後視察中央災害應變中心，但「念完稿就走」，未與等候多時的花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴視訊連線，引發爭論；昨天蔡總統到花東勘災，與徐榛蔚對話冷到冰點；在台東和饒慶鈴雖交頭接耳討論災情，但饒致詞時強調「總統的時間非常寶貴」，場面略顯尷尬。

昨是九二一地震周年，也是國家防災日，蔡總統特別前往花蓮出席相關震災演練，並分赴花、東勘災；因日前蔡總統「念完稿就走」事件挨批冷血，甚至遭質疑救災分顏色，外界關注她昨與花東首長互動情況。國民黨 主席朱立倫說，希望蔡總統去花東不是為了政治目的，是真的幫花東解決問題。

昨蔡、徐兩人互動不熱絡，僅按流程視察與致詞。徐榛蔚致詞時向中央喊話，希望部會長官能重視花蓮震後災損；蔡英文致詞時回應，縣長特別交代重建跟復原，中央會全力投入。

蔡英文也到台東萬安國小視察震後災情，儘管民進黨 台東縣長參選人、立委劉櫂豪緊跟在旁，但蔡英文不時轉頭和饒慶鈴交談。儘管蔡、饒互動良好，但這場勘災罕見未由縣府官員簡報，而是由了解選區災情狀況的無黨籍縣議員陳宏宗出面向蔡總統說明，之後饒慶鈴接過麥克風，只說：「總統的時間非常寶貴，我把時間交給陳議員，也都已經表達完畢」，之後便未再補充，態度耐人尋味。