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蔡英文拜會證嚴 會面半小時聚焦救災未提疫苗

台灣新聞組／台北22日電
蔡英文總統（左）21日會晤慈濟證嚴法師（右），總統感謝慈濟投入這次地震的救災，未提疫苗採購爭議。(圖：總統府提供)
蔡英文總統（左）21日會晤慈濟證嚴法師（右），總統感謝慈濟投入這次地震的救災，未提疫苗採購爭議。(圖：總統府提供)

蔡英文總統昨到花蓮視察九二一國家防災日演習活動，行程空檔會晤慈濟證嚴法師。由於日前傳出慈濟基金會執行長顏博文透露去年採購BNT疫苗遭政商大老勸阻 ，「買不到的，不要浪費力氣」，引發議論，這場會面備受注目。昨雙方僅會面半小時，顏博文也陪同，但僅針對救災會談，未提疫苗採購爭議。

本報系聯合報報導，蔡總統會後透過臉書說，這次國家防災日演練，包括慈濟、紅十字會及基督教救助協會等民間團體，都有共同投入，而財團法人賑災基金會，也和消防署共同合作支援演練，這就是民間與政府共同協力，讓台灣防救災的能量更為強大。

蔡總統並表示，「我也跟（證嚴）上人說，感恩慈濟投入這次地震的救災；很多慈濟的師兄師姐、醫護人員，在第一時間都自動自發前往災區協助，提供民眾在物資、熱食和心靈上的協助」；每當台灣遇到困難的時候都有慈濟，在危機災難之際，誠意和善念對於人心的撫慰很重要，希望未來在救災上，中央地方、政府民間要持續共同努力，讓國家更有韌性。

慈濟基金會說，蔡總統與證嚴法師僅就救災方面會談，感謝慈濟為震災投入資源救濟，幫助復原家園，未提到疫苗相關事宜。

外界認為蔡英文與證嚴法師會面是為救選情，台北市長柯文哲說，「把慈濟打成中共自家人，太扯了，去也是剛好」。

另據台北中國時報報導，去年5、6月時台灣疫情爆發，人人都想打疫苗保命，政府卻買不到疫苗，綠營側翼立刻發動攻勢圍剿慈濟，為慈濟扣上「中共同路人」的紅帽，加上近日花東大地震，蔡英文未及時表達慰問，使蔡政府民意支持度下跌，根據台灣民意基金會最新民調，蔡英文的死忠鐵粉在一個月內少了140萬人。

國民黨立委洪孟楷表示，過去兩周，無論是綠營側翼、親綠名嘴，鋪天蓋地得污衊慈濟等同於「中共自己人」，蔡英文拜會證嚴時，沒有一句約束、沒有一句責怪、沒有一句澄清？民進黨在內部找敵人，這些行為會讓自己的路越走越窄。

疫苗 蔡英文 中共

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