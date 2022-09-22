校園蔣中正銅像 陳時中：依促轉溝通移除

民進黨台北市長參選人陳時中21日發布教育政策，提到校園中的蔣介石銅像該如何處理。(記者鍾維軒／攝影)

台北有64所校園內設前總統蔣中正銅像，與促轉條例規定不符，也成為北市長選戰話題，民進黨參選人陳時中 說，要依法行政移除，但不會強硬去做，與社會溝通。國民黨參選人蔣萬安說，身為蔣家後代也是台北市長參選人，肯定蔣中正抗共保台的決心，但不能為拆而拆，要尊重校園空間規畫。無黨籍參選人黃珊珊陣營指出，內部還在討論，暫不回應。

依據促轉會曾給北市府函文，銅像應予移除或改名、或其他方式處置，包括附加合理說明（例如解說牌面）、改造為裝置藝術或改變空間布局等。

陳時中昨天出教育政策表示，將國中小師資足額聘用，提升教學品質，降低代理教師比率、增補行政人力減輕教師負擔；高中共聘多元師資，提供課綱教學支援，由教育局 規畫並共聘足夠的開課師資。

不過也被問及是否移除校園內的蔣中正銅像政策，陳時中說，未來擔任市長，當然要兼顧整體社會觀感，但是要依法行政，如何有良善的溝通、依照法律走，法律規定要移除，但不會強硬做，要有溝通。

蔣萬安昨出席台北市商業總會座談會受訪表示，身為蔣家後代也是台北市長候選人，他肯定蔣中正抗共保台的決心，以及蔣經國 革新保台的努力；拆除銅像，這絕對不是現在市民朋友關心的議題，也絕對不是目前最迫切要推動的市政議題。

媒體追問，若當選是否會拆銅像？蔣萬安重申，他肯定蔣中正、蔣經國對於台灣這片土地的貢獻，接下來拆銅像，絕對不是為拆而拆，也要尊重校園空間規畫專業的判斷跟決定。至於陳時中提到不會強拆，蔣說「這是他個人的意見，這要問他。」