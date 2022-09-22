黑白集／抄跑堅的崛起和破功 都無可複製

新竹市前市長林智堅(左)日前替民進黨新竹市長參選人沈慧虹輔選。(本報資料照片)

烏賊戰是民進黨 拿手的戰術：你說我有問題，我就把你們統統變成有問題。於是，林智堅 碩論抄襲被撤學位，今年選舉場上許多參選人都被噴得滿頭滿臉「抄襲」黑汁。美國康乃爾大學博士的張善政 、辛辛那提大學博士高虹安，都難逃栽贓。

想要複製林智堅，並不容易。堅哥兩度考大學都未上，卻越級打怪拿了雙碩士鍍金，靠著伶俐集小英的寵愛於一身。但他兩篇碩論都抄好抄滿，連記者會都要別人幫他說明；這可不是普通的抄跑哥，要複製談何容易？

但民進黨不管，打不到張善政的博士論文，就打他古早時期的產業報告。仗著農委會是自己人當家，渾水中好歹也能殺對方幾刀，看準「君子可欺之以方」。但高虹安可就不好惹，她一出手就犀利回擊，縱有綠媒裡應外合，照樣拋出個全倒。

看到「抄」字滿場飛，人們就知道這次選舉格調盡失，民主願景不再。最糟的是，所有參選人的品格與學歷，都被拿來用「林智堅高度」製成的尺來量。水位拉到這麼低，參選人都陷在「抄襲」爛泥裡，選舉怎能燃起民眾熱情？

林智堅畢竟是獨一無二的，他的崛起無可複製，他的「破功」同樣難以複製。問題在，民進黨的能耐，有沒有比烏賊更高明的戰法？這場選舉，綠營若只是處心積慮要複製抄跑堅，只會把選民搞得很煩。（轉載自聯合報）