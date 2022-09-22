我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普海湖莊園被搜 司法部獲准繼續審閱機密資料

國會暴亂聽證 大法官湯瑪斯妻願參加：渴望回答問題

駁抄襲 張善政：相信宏碁還是陳吉仲？

記者楊湛華、鄭國樑／桃園22日電
國民黨桃園市長參選人張善政21日批農委會是選舉打手。(記者潘俊宏／攝影)
國民黨桃園市長參選人張善政21日批農委會是選舉打手。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨桃園市長參選人張善政遭指控15年前主持農委會委託宏碁研究計畫涉抄襲，他昨天親上記者會說明，反駁抄襲、經費入口袋，並表示會行文農委會要求公開所有資料，更喊話「不完全公開，外界就會認為農委會在當選舉打手、潑髒水」，還當場反問「相信台大還是民進黨？相信宏碁還是陳吉仲？」

張善政更出示宏碁共同創辦人黃少華親筆簽名的聲明，除了肯定張善政的能力、為人、操守，最後更寫著「千萬不要讓選舉的惡招奧步，埋沒掉對台灣有幫助的人才」。

黃少華書面聲明指出，當年是他力邀張善政進宏碁，也因此幫宏碁建造出世界級的資料中心，讓全世界排名前幾大的雲端服務公司都選擇落腳此處。黃少華表示，選舉，不就是要選出肯做事、能做事和有誠心做事的人嗎？這才是國家和地方之福。

昨天記者會上，張善政除駁斥抄襲指控，更羅列計畫貢獻，包括農產品應用RFID、二維條碼和產銷履歷，以及整合產銷資訊平台等，他說，子計畫至蔡政府時期仍在沿用推廣，「要批評也要找清楚資料」，顯然是有心人士為了抹黑不擇手段、隱瞞事實。

張說，當初完成研究報告時，評審委員要求不止一次地修改，若有抄襲會不被糾正嗎？農委會主委陳吉仲要不要去找當年的主委蘇嘉全，問當年為什麼那麼多評委還找不到抄襲？

張善政現場拿出一包空心菜示範刷二維碼查詢產銷履歷，他說，這個查詢系統，當初是宏碁規畫，為避免球員兼裁判，農委會再委託其他資訊廠商依這構想開發，主婦們最在意的「產地到餐桌」，宏碁有相當貢獻。

張善政指出，宏碁3年計畫金額5736萬元（台幣，下同，約182萬美元），但宏碁2010年協助農委會提案逾59件，總提案金額5.39億，更激發研究單位發想、創意。

張善政說，農委會申請行政院科發基金三年成長169%，宏碁拿多少錢不重要，團隊在意的是讓農委會走上農業、資訊科技結合的道路，自己對成果非常驕傲，團隊內成員拿的都是宏碁的標準薪水，自己更分文未取，「不是每個人都像民進黨那麼愛錢」。

有媒體質疑稱農委會早在2004年就推動過「產銷履歷QR Code」，張善政競選辦公室回擊，當時智慧型手機、行動網路都不普及，「誰說謊可想而知」。

張重申，研究報告不是學術論文，是商業委託案，其中一個重要目標就是收集國內外相關資訊做成報告，很遺憾農委會淪為民進黨政治打手，用學術論文審議標準檢視企業委託案，「根本是張飛打岳飛」，非常不合邏輯，「如果農委會以這樣的標準來認定所有類似研究，就幾乎沒有人敢做了。」

宏碁 張善政 民進黨

上一則

黑白集／抄跑堅的崛起和破功 都無可複製

下一則

蔡英文花東勘災 與地方首長互動尷尬

延伸閱讀

黑白集／施振榮的王道經營遇上霸道政府 只剩鄉愿

黑白集／施振榮的王道經營遇上霸道政府 只剩鄉愿
林智堅：誠信重要 張善政：他最沒資格談

林智堅：誠信重要 張善政：他最沒資格談
綠文宣大打研究案 張善政告抹黑

綠文宣大打研究案 張善政告抹黑
黑白集／農委會握資料 卻逼張善政自證清白

黑白集／農委會握資料 卻逼張善政自證清白

熱門新聞

桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

2022-09-18 09:44
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

台灣10月上旬入境 不開放0+7

2022-09-16 16:34
網友在PTT的八卦板上瘋傳「邊境管理及開放建議」，指揮中心今早證實，這是研議中的草案。(取材自PTT)

網傳台10月開放邊境「0+7」時程 指揮中心證實：研議中

2022-09-15 22:07
愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
台東今晚發生苪氏規模6.4地震，鹿野鄉永安村住家櫃子掉落，一片狼籍。圖／讀者提供

台東強震 民家中電視櫃突倒下 回憶驚悚全程

2022-09-17 11:14

超人氣

更多 >
英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎
川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息