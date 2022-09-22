駁抄襲 張善政：相信宏碁還是陳吉仲？

國民黨桃園市長參選人張善政21日批農委會是選舉打手。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨桃園市長參選人張善政 遭指控15年前主持農委會委託宏碁 研究計畫涉抄襲，他昨天親上記者會說明，反駁抄襲、經費入口袋，並表示會行文農委會要求公開所有資料，更喊話「不完全公開，外界就會認為農委會在當選舉打手、潑髒水」，還當場反問「相信台大還是民進黨 ？相信宏碁還是陳吉仲？」

張善政更出示宏碁共同創辦人黃少華親筆簽名的聲明，除了肯定張善政的能力、為人、操守，最後更寫著「千萬不要讓選舉的惡招奧步，埋沒掉對台灣有幫助的人才」。

黃少華書面聲明指出，當年是他力邀張善政進宏碁，也因此幫宏碁建造出世界級的資料中心，讓全世界排名前幾大的雲端服務公司都選擇落腳此處。黃少華表示，選舉，不就是要選出肯做事、能做事和有誠心做事的人嗎？這才是國家和地方之福。

昨天記者會上，張善政除駁斥抄襲指控，更羅列計畫貢獻，包括農產品應用RFID、二維條碼和產銷履歷，以及整合產銷資訊平台等，他說，子計畫至蔡政府時期仍在沿用推廣，「要批評也要找清楚資料」，顯然是有心人士為了抹黑不擇手段、隱瞞事實。

張說，當初完成研究報告時，評審委員要求不止一次地修改，若有抄襲會不被糾正嗎？農委會主委陳吉仲要不要去找當年的主委蘇嘉全，問當年為什麼那麼多評委還找不到抄襲？

張善政現場拿出一包空心菜示範刷二維碼查詢產銷履歷，他說，這個查詢系統，當初是宏碁規畫，為避免球員兼裁判，農委會再委託其他資訊廠商依這構想開發，主婦們最在意的「產地到餐桌」，宏碁有相當貢獻。

張善政指出，宏碁3年計畫金額5736萬元（台幣，下同，約182萬美元），但宏碁2010年協助農委會提案逾59件，總提案金額5.39億，更激發研究單位發想、創意。

張善政說，農委會申請行政院科發基金三年成長169%，宏碁拿多少錢不重要，團隊在意的是讓農委會走上農業、資訊科技結合的道路，自己對成果非常驕傲，團隊內成員拿的都是宏碁的標準薪水，自己更分文未取，「不是每個人都像民進黨那麼愛錢」。

有媒體質疑稱農委會早在2004年就推動過「產銷履歷QR Code」，張善政競選辦公室回擊，當時智慧型手機、行動網路都不普及，「誰說謊可想而知」。

張重申，研究報告不是學術論文，是商業委託案，其中一個重要目標就是收集國內外相關資訊做成報告，很遺憾農委會淪為民進黨政治打手，用學術論文審議標準檢視企業委託案，「根本是張飛打岳飛」，非常不合邏輯，「如果農委會以這樣的標準來認定所有類似研究，就幾乎沒有人敢做了。」