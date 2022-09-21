高虹安論文抄襲案被圍剿 柯文哲：像惡霸流氓性侵女生

柯文哲22日出席台北田園城市國際論壇，原本柯文哲不受訪，不過對於高虹安的論文被指控抄襲案，柯文哲會前痛批民進黨轉移焦點。（記者林麗玉/攝影）

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭質疑博士論文抄襲案，台北市長柯文哲 22日受訪以惡霸、流氓強姦女生為例，痛批民進黨 操作媒體。柯說，高虹安畢竟年輕，她會覺得很委屈，怎麼形容？如同「有一個惡霸、流氓強姦女生，那個女生為了抵抗咬他一口，結果大家說『妳怎麼咬人』」。

柯文哲今天怒嗆，「奇怪，那個做假新聞的...，人家高虹安當年在美國念書，還不是一個咖，她是辛辛苦苦到美國念一個博士，結果造謠她造假，人家美國大學都願意出證明，結果媒體都不報導了。」

對於高虹安昨天上網路節目「新聞不芹菜」專訪，當主持人黃光芹詢問「提出的證據很清楚，但最後媒體仍用抄襲的標題」，話未講完，高虹安隨即哽咽流淚，並離開座位幾分鐘整理情緒。柯也說，這個喔，是這樣，她畢竟年輕，她會覺得很委屈。

柯文哲今天出席台北田園城市國際論壇，原本柯文哲不受訪，不過對於高虹安的論文被指控抄襲案，柯文哲會前表示，他昨天Youtube這樣看一下，幾乎每一個人都轉移焦點，為什麼沒有人去指責鏡新聞的操作手法？沒有人去指責名嘴、1450網路帶風向？都說高虹安講錯話？

柯說，「奇怪，我常常說，這實在是，不過畢竟她還是年輕，受到委屈就是會哭，我是每天被打，比較皮。」