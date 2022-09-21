諷中華大學夜間部引熱議 高虹安鞠躬致歉

高虹安正巧在10月6日受邀到中華大學演講「數據科學與國家城市治理」，昨晚引發不少網友湧入該則活動訊息留言，留言也出現一片反彈聲浪。(記者郭政芬／翻攝)

民眾黨新竹市長參選人高虹安被爆博士論文抄襲疑雲，高虹安昨天緊急開記者會自清，列出自己的學霸經歷，談到「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」，此番言論引發爭議，高虹安對此出面致歉，她表示她用詞不精確，讓中華大學的師生有不舒服的感受，她要誠懇的向大家致歉，會虛心地檢討改進。

高虹安昨天澄清沒有剽竊或抄襲，其中談到「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是學術成績第一名畢業，我們今天不是像什麼『中華大學夜間部』，才要去做台大碩士灌水。」

高虹安正巧在10月6日受邀到中華大學演講「數據科學與國家城市治理」，她在記者會上針對學歷的言詞，昨晚引發不少網友湧入該則活動訊息留言，留言也出現一片反彈聲浪。

對此，高虹安今天凌晨出面鞠躬致歉，該道歉言論在新竹在地群組轉傳，她針對中華大學的師生回應，她在面對特定媒體抹黑她論文抄襲時，為了回應外界的質疑，陳述了自己過往的求學歷程，在委屈、憤怒的情緒之下，她確實用了不精確的用語和方式，她誠摯的向大家說聲道歉。

高虹安說，我們都以學校、學位為榮，在學業工作上全力以赴，希望能讓學校以我們為榮，中華大學有很多努力的學生和優秀的校友，「但是我用詞不精確，讓中華大學的老師和同學有不舒服的感受，要再次誠懇的向大家道歉。」她也會虛心地檢討改進，也謝謝大家的建議，對不起。