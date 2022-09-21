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中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

不思解封 昏庸政府剝奪投票權

聯合報社論
中選會不准確診者與隔離者參與11月九合一選舉投票，有剝奪人民選舉權之嫌。(本報資料照片)
中選會不准確診者與隔離者參與11月九合一選舉投票，有剝奪人民選舉權之嫌。(本報資料照片)

九合一大選將在11月26日舉行，屆時確診者及居隔者應如何投票，備受關注。目前中選會與防疫指揮中心均持限制立場，不許這些人投票。中選會主委李進勇稱，投票日的防疫指引，仍依去年5月根據「三級警戒」情況通過的標準辦理；指揮中心則稱，依該指引，確診未解隔者、居隔檢疫者都不能進投票所投票。2022年底的選舉，卻拿一年半前的規定處理，蔡政府為何自甘停滯在舊日時空，不隨時移動？

「選舉權」是憲法明文保障的公民權，但中選會隨便訂出一個「指引」，信手就剝奪掉人民的投票權，根據的是什麼法理？荒謬的是，去年5月實施的防疫「三級警戒」，到去年7月下旬已降為「二級警戒」；指揮官陳時中今年2月更宣布取消「警戒分級」，不再實施。在這種情況下，中選會竟還死抱著「三級警戒」的選舉防疫指引不放，指揮中心也無異議照單全收，豈不奇怪？這究竟是政府部門已經懶得用腦，或者早已過期的規定還能提供主政者什麼特殊甜頭，中選會和指揮中心才會如此戀戀不捨，死抱著不放？

最諷刺的是，民進黨正力推「18歲公民權」，要讓年滿18歲的公民享有選舉及被選舉權，此案也在同一天要進行公民複決。推「18歲公民權」是進步的立法，顯示主政者在意年輕世代的參政權。但在另一邊，政府大手一揮就能剝奪幾十萬確診者與居隔者的投票權，而毫不以為意。兩相對照，誰會相信蔡政府真的在乎人民的權利？

選舉權是《憲法》保障的權利，而不准確診者投票則是蔡政府根據《傳染病防治法》及《新冠肺炎特別條例》的警戒分級而來，明顯有以法律凌越憲法之嫌。如此一來，確診者不過是染疫，卻形同被「褫奪公權」，彷彿他們犯了什麼滔天大罪，這公平嗎？事實上，歷經三年的疫情襲擾至今，民眾多已接種疫苗，加上病毒變異，疫情也已不若初時那般致命。蔡政府一邊高喊「回歸正常生活」，一邊又拿著早已過時的「指引」當令箭，要求確診者及居隔未滿者不得投票，這不是「思覺失調」嗎？

無論如何，中選會援引去年三級警戒的指引限制確診者投票，第一是時空錯置，第二是法理不通，第三是有違憲之虞；蔡政府必須及早改弦易轍，不可一意孤行錯到底。至於確診者應如何投票，目前看來有兩個方向可以考慮：其一，是將新冠肺炎從目前的「第五類法定傳染病」降級為「第四類」，如此就沒有確診者須強迫居隔的問題，政府即毋需再禁止確診民眾投票。其二，可參考南韓的作法，在一般民眾結束投票後，預留一到半小時供確診者或居隔者前往投票，如此即可避免與其他人過度接觸。必要時，甚至可讓他們配備更佳的防護工具，這些都是技術上很容易解決的事，不須以剝奪民眾投票權為代價。

事實上，5月初陳時中在指揮官任內即曾預告：新冠肺炎的法定傳染病等級「可能7月降級」。其後，陳時中藉口疫情減緩逕自丟下指揮棒去參選，但他「降級」的承諾已逾時兩個多月，仍不見兌現。蔡政府若遲不將新冠肺炎降級，卻欲以此為藉口限制人民的投票權，勢必更讓民眾看貶陳時中，他的選情只會更艱困。

拜登這兩天宣布，美國疫情已經「結束」。蔡政府一向對美國亦步亦趨，此時不思解封，卻千方百計想要剝奪民眾投票權，足見官員的昏庸與冷血。邊推18歲公民權，邊卡百姓投票權，這個政府的心智真的很混亂。

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