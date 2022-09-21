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檢方查天花板塌 鄭文燦：包商要負最大責任

台灣新聞組／桃園21日電
桃園八德國民運動中心5樓羽球場天花板地震塌落，檢方已分案調查刑責。(記者楊湛華／攝影)
桃園八德國民運動中心5樓羽球場天花板地震塌落，檢方已分案調查刑責。(記者楊湛華／攝影)

桃園八德國民運動中心5樓羽球場地震時天花板輕鋼架、隔音板掉落，壓傷一名球友，昨天市府委外鑑定初判是瑞助營造疏失，市長鄭文燦稱包商應負最大責任，會虛心檢討；但市議員朱珍瑤爆料天花板早就不是第一次掉落，當時卻沒有全館總體檢。桃園地檢署昨表示已剪報分案，將釐清是否涉及刑責，依法偵辦。

鄭文燦說，經桃園市結構技師公會、桃園市土木技師公會及桃園市建築師公會，3大公會聯合會勘初步鑑定結果，主因是負責統包的瑞助營造設計及施工時，天花吊架間距不符鋼梁設計，吊點鎖在金屬鈑上，支撐強度不足；救國團最近施作燈光工程，卸下部分天花板再回裝，是否破壞結構系統等，還需釐清。

鄭文燦說，桃園震度3級就天花板塌落，絕對會徹底調查釐清責任，工程去年完工，目前仍在保固期；市府會依契約規定求償，瑞助營造代表也同意3大公會鑑定結果，表示願意負起責任，包括賠償、修復，新工處也會檢討同仁責任。

鄭文燦強調，八德國民運動中心經3大技師公會鑑定結果，主體結構安全沒有問題，1到4樓仍可繼續使用，5樓羽球場會等修復完全，安全無虞才會開放。

國民黨桃園市長參選人張善政說，市府需釐清是設計還是工程失當，是設計時就強度不夠，還是施工時疏忽；未來民眾使用可能心裡會有不安全感，他若當選桃園市長，一定對公共工程總體檢。

朱珍瑤昨爆料，八德國民運動中心天花板不是第一次掉落，今年1月3樓綜合球場吸音板也曾掉下來，4個月才修好，質疑市府和營造商當時為何不展開檢查。

市府新工處解釋，吸音板部分材料需進口，受疫情影響備料耗時，5月19日修繕完畢。吸音板掉落後市府有巡視其他樓層，目視和初步檢查都沒有發現其他問題，會再總體檢確保設施使用無虞。

國民黨昨舉行記者會，質疑桃園市長鄭文燦將八德運動中心天花板坍塌的責任推給廠商，從招標、得標、決標、驗收、監造，都是桃園市府一手主導，呼籲檢調單位及監察院應該介入調查，揪出其中的弊案。

國民黨主席朱立倫在臉書表示，民進黨執政，責任永遠是別人來扛，請桃園市政府不要再推諉塞責，確實回應人民的質疑，腳踏實地的反省改進，才是桃園市民之福。他也要求監察院及檢調須徹查，中間若有弊端，絕對不能寬貸。

國民黨 德國 羽球

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