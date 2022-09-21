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冷眼集／黃珊珊拒當小英女孩 能解三角難題？

記者李承穎
無黨籍台北市長候選人黃珊珊。(記者胡經周／攝影)
無黨籍台北市長候選人黃珊珊。(記者胡經周／攝影)

一句向蔡英文總統喊話「我不是小英女孩」，道盡無黨籍台北市長參選人黃珊珊的無奈。台北市長選戰歷經28年，2022年和1994年的「三腳督」早已時空環境大不同，但政黨的對立更激化，尤其柯文哲、民眾黨早成黃珊珊「關鍵字」，以無黨籍作為選戰主旋律，真能輕易擺脫政治意識形態？

黃珊珊昨天接受專訪，談到藍綠意識形態在她身上加諸的政治標籤，她總稱是「老掉牙的題目」。雖然侃侃而談，但言談中仍難掩無奈，句句表現出對意識形態厭煩，對於記者不斷追問政治議題，黃珊珊最後還雙手一攤反問，「可以聊市政了嗎？」

黃珊珊立足政壇逾20年，選民的信任不在話下，台北市民確實厭倦政黨惡鬥，但回顧她從政生涯，經歷過親民黨主席宋楚瑜的栽培、民進黨主席蔡英文的禮讓，以及台北市長柯文哲的提拔，雖然黃珊珊標榜為無黨籍，但橫跨綠橘白等政治光譜，要擺脫政治標籤並非易事，即便屢屢推出新政見，仍難逃外界議論的「柯規黃隨」，黃珊珊究竟是什麼顏色，不是登記無黨籍就能一筆勾銷。

民進黨台北市長參選人陳時中不斷調整人設，就是寄望在既有的綠營基本盤上，開拓更多票源；國民黨台北市長參選人蔣萬安多次砲轟陳時中，某種程度也是想召喚更多泛藍軍歸隊；黃珊珊則在柯文哲的白色基礎上，希望以無黨籍吸收更多淺藍淺綠的票源。

民進黨內部曾評估，台北市已被柯文哲執政8年，國民黨若認為結構是「藍大於綠」，那就大錯特錯，如今是藍、綠、白三黨鼎立時代。台北市3腳督目前呈現的是「等邊三角形」，彷彿變成一道難解的數學題，除非明顯犯錯，否則短期內恐怕誰也很難架空對手。

柯文哲 民進黨 陳時中

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