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週刊爆論文抄襲 高虹安：配合綠「把大家打成林智堅」

台灣新聞組／台北21日電
高虹安20日在記者會上公布論文讓外界下載，有疑慮的人都可以去看。（記者葉信菉／攝影）
高虹安20日在記者會上公布論文讓外界下載，有疑慮的人都可以去看。（記者葉信菉／攝影）

鏡週刊昨天報導民眾黨新竹市長參選人高虹安美國辛辛那提大學博士論文有抄襲等三大爭議，高親上火線駁斥，公布辛辛那提大學的學倫單位及研究誠信辦公室聲明，強調沒有抄襲及版權問題，辦公室副研究長史特拉塞‧珍博士更寫下「此指控已反覆操作堅持一年多，政治因素可能是這些指控的動機。」

民眾黨新竹市長參選人高虹安出示辛辛那提大學研究誠信辦公室的回信，信中指出，已驗證...
民眾黨新竹市長參選人高虹安出示辛辛那提大學研究誠信辦公室的回信，信中指出，已驗證確認論文沒有版權問題。（圖：高虹安提供）

高虹安更進一步反擊指出，「民進黨想要用泥巴戰把大家打成林智堅，這是考驗全台灣人的智商」、「跟林智堅論文案比喻的話，真的是侮辱我了」。她更在記者會上公布論文讓外界下載，有疑慮的人都可以去看，還回嗆「希望總統蔡英文也能做到這樣」。

鏡週刊報導指高虹安博士論文有三大爭議。一、未獲資策會授權大量複製與其他研究人員共同發表的研究案及論文，卻未在內文引注出處，恐侵犯智慧財產權；二、論文已符辛辛那提大學抄襲定義，嚴重需撤銷學位；三、高取得博士學位後，無縫接軌跳槽到鴻海，疑利用公家資源當成職涯跳板。

高虹安逐一秀出資料反駁，包括資策會的研究案中自己是第一作者，貢獻度是四名作者中最高，博士論文與資策會研究計畫為不同著作主體，都是她原創著作，部分圖表、文字引用也符合使用範圍。辛辛那提大學已認定沒有抄襲；她念博士有半年運用國際人才培育補助方案，須回台留任半年，她離職程序合法合規。

資策會昨回應，「資策會研發成果會以各種形式對外發布，若需實際應用有營利問題，才有取得授權的問題，高的研究都是原創，並無侵犯資策會智慧財產權之虞」。

高虹安指出，有線電視頻道55台傳出將換成鏡電視，先前國民黨桃園市長參選人張善政被爆研究案涉嫌抄襲，民進黨買了幾萬本鏡週刊，挨家挨戶投遞；她質疑，桃園跟新竹潑髒水的，都是同一個週刊，為什麼他們幫民進黨做這樣子的操作？媒體跟政黨淪為一起當打手嗎？

高虹安表示，她會將相關資料提供給檢警調及法院，未來再有人指她論文抄襲、剽竊等不實抹黑，將委由律師團蒐證提告。

針對立委虹安指控，鏡週刊則表示，報導皆有所本。

「你們是要相信鏡新聞？還是要相信美國辛辛那提大學？」台北市長柯文哲昨稱讚高虹安是一級戰將，面對這種抹黑選舉戰術「先設計好口袋再誘敵深入、一舉殲滅」。

鏡週刊昨下午再爆高的參考文獻是「事後加工」，本月17日凌晨才加上資策會的論文期刊來源；高隨即反擊「辛辛那提大學博士論文是學校認定論文發表的最終版本，不是我個人說了算。官方網頁下載版本，也不是我高虹安可以擅自修改上傳的。」

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