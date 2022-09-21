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鏡電視搶TVBS頻道 藍委：媒體將全面綠化

記者程遠述、林縉明、馬瑞璿／台北21日電

台灣第三大有線電視系統向國家通訊傳播委員會（NCC）申請，要把55頻道TVBS新聞台分別移至第158及149頻道，原頻道由「鏡電視新聞台」取代。國民黨立委昨質疑，若此案通過，新聞台將全面「綠化」，要求NCC明訂授權費及收視率相關機制，保障言論自由及消費者權益。

民進黨團幹事長羅致政則表示，頻道能否調整，由主管機關決定，尊重NCC獨立機關審查結果，試圖影響獨立機關判斷與決定並不恰當。

NCC發言人翁柏宗昨指出，目前該案正函詢地方縣市政府意見，系統業者不可以任意移頻、頻道業者也不可以無故斷訊，等彙整地方縣市政府意見之後，會提交委員會討論。

據了解，已有部分縣市政府回覆；其中，苗栗縣政府建議NCC優先考量收視戶收視習慣及消費者權益，保持TVBS新聞台原來的頻道，最好能從用戶收視權益來做考量。

鏡電視昨表示，從5月開播以來，已贏得許多觀眾的肯定，最近有線電視系統洽商鏡新聞上架55頻道，證明努力的成果獲得外界青睞，尊重各系統台對頻道位置的安排。

國民黨立法院黨團昨舉行記者會，立委賴士葆批評，有線系統商和NCC聲稱TVBS移頻案是因授權費用談判破裂，但實際上就是選舉前民進黨的政治操作；NCC之前把中天撤照，52頻道讓華視入主，現在又想「再殺T台」，打壓言論自由；有人說，華視取代中天「是行政院長蘇貞昌要的」，鏡電視「是蔡英文系統要的」，怕卸任後被追殺。

針對授權費爭議，賴士葆也點名NCC主委陳耀祥，指陳2020年曾支持收視率分潤來獎勵好頻道，而TVBS正是目前收視率最高的新聞頻道之一，以市場機制來看，若因授權費問題遭移頻，陳耀祥根本是自打嘴巴。」

賴士葆並表示，華視新聞台在52頻道，收視率明顯低於其他新聞台20甚至30個百分點以上，加上之前出包連連，質疑NCC不尊重消費群眾權益，他要求NCC明訂授權費要與收視率做連結，並下架一年內平均收視率低於其他新聞台五成以上的新聞台，針對TVBS移頻換鏡電視案，要舉行公聽會，不得在選前定案。

國民黨立委洪孟楷也質疑，根據NCC通過的「有線廣播電視系統經營者訂定上下架規章參考原則」，為保障消費者權益，收視服務滿意度高者，要置於前段頻道，若要移頻，系統台須經客觀證明新頻道優於被取代的原頻道，才能換頻道位置，從任何角度，NCC都沒辦法自圓其說、同意公文主張的事情。

國民黨 民進黨 蔡英文

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