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中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

黑白集／施振榮的王道經營遇上霸道政府 只剩鄉愿

黑白集
民眾黨新竹市長參選人高虹安遭爆論文抄襲，她20日舉行記者會捍衛清白。（記者葉信菉／攝影）
民眾黨新竹市長參選人高虹安遭爆論文抄襲，她20日舉行記者會捍衛清白。（記者葉信菉／攝影）

桃園市長選情「抄」不停。林智堅退選後，張善政宏碁研究案纏身，遭農委會凌遲清白。國家機器羅織影射，民進黨斥資散布黑函，直指張善政抄襲Ａ國庫錢。此時，抄跑堅華麗復出，高喊誠信比選舉重要。難怪沈富雄形容：一群流氓追打秀才。

15年前的農委會研究案由宏碁得標，賺走5000多萬台幣，當時副總張善政領軍執行專案，報告各有作者。民進黨誣指張善政「抄襲」撈錢，歪理能歹戲拖棚，只因宏碁沒有挺身而出。只要拿出整套檔案，即可釐清公款用處、撰寫責任及驗收結果，宏碁卻守口如瓶，坐看昔日夥計替東家背「Ａ國庫」罪名。

宏碁無視商譽被潑髒水，讓人好奇創辦人施振榮能若無其事。施老董積極推動「王道經營學」，大談利他、創造價值及社會永續。理想高大，但碰到霸道政府，也只剩「民不與官鬥」的鄉愿。是非不明如何奢談王道仁義？

宏碁與台大、慈濟、鴻海及台積電都是台灣之光，但面對大是大非，高下立判。台大、慈濟等無懼逆風，堅守正道，以行動實踐品牌承載的價值，贏得社會尊敬。而宏碁作不到施振榮標榜的王道，自家商譽隨便和政治稀泥，令人唏噓。

張善政須以施董為戒，徒有義正詞嚴，禁不起考驗。若連個人清白都無力捍衛，人民怎能相信你有魄力改革市政？

宏碁 張善政 民進黨

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