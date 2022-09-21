黃珊珊想對蔡英文說：我不是小英女孩

無黨籍台北市長候選人黃珊珊說，若貼標籤有用，「黃珊珊早就死了」。(記者胡經周／攝影)

台北市長「3腳督」選情膠著，無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨接受本報系聯合報專訪，對於外界形容她是「小英女孩」，黃珊珊說，如果她遇到蔡英文總統，「我會對她說，我不是小英女孩」；現在已經2022年，這些政治標籤她聽到耳朵都長繭了，很多人還停留在1994年台北市長選戰的3腳督時空，台北人早已超越藍綠，若貼標籤有用，「黃珊珊早就死了」。

黃珊珊雖以無黨籍參選，但外界加諸在她身上許多政治標籤，例如「宋楚瑜子弟兵、柯文哲接班人，小英女孩」。黃珊珊說，她也聽過有人喊，「投黃珊珊就是投民進黨 、投黃珊珊就是投國民黨」，貼標籤最容易，因為不用說自己多好，但她不喜歡貼標籤，否則也有人喊「投給陳時中 ，就是投給周玉蔻」。

民進黨2016年立委選舉禮讓黃珊珊選港湖區，「小英女孩」之名不脛而走。黃珊珊說，當時她掛親民黨籍，身體很不好，但親民黨主席宋楚瑜要選總統，拜託她為了政黨票參選，「若是你，你選不選？」她也不知為何民進黨不提人選，也只能說「謝謝」。

至於黃珊珊二哥黃曙光受到蔡英文總統重用，也常被質疑跟綠營關係密切。黃珊珊說，「若因我哥在民進黨政府工作，我就是小英女孩，那他們真的錯了」；黃曙光是職業軍官，兩人1年幾乎只見3次面，2004年總統大選剛落幕，國民黨候選人連戰、宋楚瑜提出選舉無效之訴，她當宋的律師，她還開玩笑跟哥哥說，「你可能升不上去了」，但前總統陳水扁仍升他為少將。

黃珊珊反問，如果這樣成立的話，前總統馬英九升黃曙光為中將，難道二哥也是「小馬男孩？」從頭到尾她都認為哥哥是為國家做對的事，難道前後3位總統都升黃曙光，都是因為黃珊珊？

被稱為柯文哲接班人，黃珊珊說，她在台北市從政經營24年，難道是誰的影子？市政本來就是延續，捷運路線不會憑空而降，市場改建預算也是從前市長馬英九任內開始編列預算，但沒有人動得了手，連前市長郝龍斌也沒動過，卻是柯文哲撿起來做，這不是誰的影子，而是誰沒有把事做好，誰把它做好而已。

藍綠最後可能操作棄保，黃珊珊質疑，現在的局勢看得出來，藍綠參選人都是黨內民主機制被完全忽略下做出的決定，對手陳時中、蔣萬安陣營，除了棄保難道沒別的招數？這些都已老掉牙，台北人近8年來早已超越藍綠，但藍綠政黨還是停留在8年前。

黃珊珊表示，政治人物常自以為可以操弄輿論、帶風向、操弄沉默大眾，但社會還是有那一條線，民進黨還妄想用全黨力量改變那一條線，這就是「以卵擊石」；大眾是沉默、並不是沒有想法，但碰觸到那條底線，反作用力可以想見。

對於新竹市前市長林智堅論文抄襲案，黃珊珊說，沒有一位台大教授會為了某個政黨或某人而丟掉台大的學術倫理，這是不可能的，即便民進黨掌控大部分的台大教授都沒有用，這是基本倫理，全世界都是同一條線，那條線就在那裡。

至於另一條線則是慈濟，黃珊珊說，慈濟去買疫苗 不是做壞事，慈濟只是說出去年的狀況，從頭到尾，民進黨就是意識型態處理疫苗採購。民進黨台北市長參選人陳時中自稱沒有擋疫苗，那就請他說出來，是誰在擋疫苗？

對於指揮官王必勝預估開放國門要到10月後，黃珊珊說太慢了，防疫至今有太多政治考量，執政者可能想把境管當籌碼，但該開放就開放，不要變成政治操作，現在全世界只剩台灣和中國大陸在境管；台灣畢竟還是要跟世界接軌，疫情變成慢慢燒，大家其實都習慣適應了，她贊成開放邊境，出國回來不用隔離，否則民眾出國到國外不用隔離，但回來要隔離，這不是很奇怪嗎？