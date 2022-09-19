黑白集／拖人進泥淖 就能反證自己清白？

林智堅 復出了！距離他上月宣布退選，僅僅一個月零五天。這天他出席新竹百工百業造勢活動，幫民進黨 參選人站台，宣稱自己八年的政績不會被忘記。同時，他劍指張善政 ，嗆稱「誠信比選市長重要」。

短短一個月，林智堅就像吞了「道德回春藥」，渾然忘記自己兩個碩士學位被取消之恥，以小巨人之姿重新現身。現在他要開始捍衛自己清白，第一步，就是反咬別人抄襲。林智堅可能沒搞清楚：把別人拖進抄襲泥淖，並無法反證自己的「清白」。何況，把張善政的產業報告和碩士論文混為一談，根本就是民進黨的烏賊戰術。

林智堅的反省期這麼短，令人不可思議。雙碩論抄襲甚至由他人代筆，是多麼嚴重的事；但對林智堅而言，彷彿在家關個幾天，一切都霍然痊癒了，自己仍是那個金光罩頂的「小英男孩」。民進黨近幾年的道德感，就像貼了什麼神奇的止痛貼布一樣，完全不受「愧」或「恥」字困擾。

因此，林智堅提到花了12億台幣（約3836萬美元）卻品質堪虞的新竹棒球場，也是一派坦然，不以為意。他還拿台積電相提並論說，世界級的公司，生產的晶圓也會有「不良品」。問題是，人家晶圓是量產，數以百萬片計；你只蓋一座棒球場，怎麼好意思去談「良率」？

蔡英文執意「挺堅」，原因是一樣的，他們都不覺得這有什麼錯。