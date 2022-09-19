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林智堅：誠信重要 張善政：他最沒資格談

台灣新聞組／台北19日電
民進黨稱國民黨桃園市長參選人張善政（中）民調落後，朱立倫（右）說「繼續做夢吧！」(記者朱冠諭／攝影)
民進黨稱國民黨桃園市長參選人張善政（中）民調落後，朱立倫（右）說「繼續做夢吧！」(記者朱冠諭／攝影)

國民黨桃園市長參選人張善政過去任職宏碁公司主持的農委會委託研究計畫被指抄襲，民進黨桃園市黨部前天透過夾報、塞信箱等，大量發送質疑研究案的文宣；新竹巿前巿長林智堅17日復出輔選，為新竹巿長參選人沈慧虹助選，也對張善政抄襲爭議講出「誠信比選市長更重要」，張回應：「談誠信，他是最沒有資格的人。」

國民黨主席朱立倫昨與張善政合體受訪，搖頭批評「選到這麼下流、無恥」，照民進黨邏輯，只要公務員Ａ錢就是蔡英文總統Ａ錢，如有任何政府的報告是抄襲，就可說是蔡英文抄襲嗎？團隊研究報告跟論文不同，他提醒農委會陳吉仲自己寫了幾個農委會計畫，是否用同樣標準檢驗？

張善政昨表示，對於公開廣發黑函造謠抹黑一事，他非常憤怒，也不齒民進黨如此挑戰台灣民主底線的作為，「善良不代表可以被欺負，台灣社會絕不姑息接受抹黑與奧步！」

國民黨也批民進黨「選舉大奧步、骯髒無下限」，要求黨主席蔡英文應對劣質抹黑文宣公開道歉，主事者面對刑事責任。

農委會被批為選舉打手，副主委陳駿季昨表示，法定規範要用期刊或比照期刊處理，不會因人改變遊戲規則；還沒收到張善政要求公開文件，也在靜待宏碁書面說明，若有疑義將複審。

此外，林智堅出席沈慧虹造勢場合，提到新竹球場缺失說「台積電這樣世界級的生產的晶圓也有不良品」，台北巿長柯文哲昨天在台中受訪，說林智堅這是「從一個坑爬出來再掉到另一個坑」越扯越大。這就好像有人要護航疫苗採購，竟然去說慈濟是「中共同路人」是一樣的笨！

柯文哲說他如果是台積電的高層，就會回應「我台積電不會花12億（台幣，下同，約3836萬美元）的錢去做2億的產品」。今天人家不完全是打球場的瑕疵，而是工程費為什麼會這麼高？這才是蓋新竹球場被打的地方。另外一個問題是花這麼多錢還做不好。林智堅講新竹球場，又扯上護國神山，就是從一個坑爬出來又掉到另一個坑，越扯越大。

新竹市前市長林智堅17日替民進黨新竹市長參選人沈慧虹輔選。(記者張裕珍／攝影)
新竹市前市長林智堅17日替民進黨新竹市長參選人沈慧虹輔選。(記者張裕珍／攝影)

張善政 民進黨 林智堅

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