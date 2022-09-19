林智堅：誠信重要 張善政：他最沒資格談

民進黨稱國民黨桃園市長參選人張善政（中）民調落後，朱立倫（右）說「繼續做夢吧！」(記者朱冠諭／攝影)

國民黨桃園市長參選人張善政 過去任職宏碁公司主持的農委會委託研究計畫被指抄襲，民進黨 桃園市黨部前天透過夾報、塞信箱等，大量發送質疑研究案的文宣；新竹巿前巿長林智堅 17日復出輔選，為新竹巿長參選人沈慧虹助選，也對張善政抄襲爭議講出「誠信比選市長更重要」，張回應：「談誠信，他是最沒有資格的人。」

國民黨主席朱立倫昨與張善政合體受訪，搖頭批評「選到這麼下流、無恥」，照民進黨邏輯，只要公務員Ａ錢就是蔡英文總統Ａ錢，如有任何政府的報告是抄襲，就可說是蔡英文抄襲嗎？團隊研究報告跟論文不同，他提醒農委會陳吉仲自己寫了幾個農委會計畫，是否用同樣標準檢驗？

張善政昨表示，對於公開廣發黑函造謠抹黑一事，他非常憤怒，也不齒民進黨如此挑戰台灣民主底線的作為，「善良不代表可以被欺負，台灣社會絕不姑息接受抹黑與奧步！」

國民黨也批民進黨「選舉大奧步、骯髒無下限」，要求黨主席蔡英文應對劣質抹黑文宣公開道歉，主事者面對刑事責任。

農委會被批為選舉打手，副主委陳駿季昨表示，法定規範要用期刊或比照期刊處理，不會因人改變遊戲規則；還沒收到張善政要求公開文件，也在靜待宏碁書面說明，若有疑義將複審。

此外，林智堅出席沈慧虹造勢場合，提到新竹球場缺失說「台積電這樣世界級的生產的晶圓也有不良品」，台北巿長柯文哲昨天在台中受訪，說林智堅這是「從一個坑爬出來再掉到另一個坑」越扯越大。這就好像有人要護航疫苗採購，竟然去說慈濟是「中共同路人」是一樣的笨！