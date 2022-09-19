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中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

蔡稱防疫變口水戰 黃珊珊酸：護航辛苦了

台灣新聞組／台北19日電
無黨籍台北市長參選人黃珊珊。(記者徐偉真／攝影)
無黨籍台北市長參選人黃珊珊。(記者徐偉真／攝影)

年底選戰倒數68天，北市長三強鼎立，藍白猛打綠「誰擋疫苗」。民進黨參選人陳時中否認中央擋疫苗，還稱多發10%疫苗給雙北；台北巿長柯文哲昨在台中輔選時回批；國民黨蔣萬安團隊原定今天要告陳時中瀆職，但考量救災為先，將擇期再赴地檢署告發。

柯文哲說，去年一開始雙北疫情最嚴重，疫苗集中在北部先打，本來就完全符合公共衛生的戰略，優先分配疫苗是正常的事，「沒有什麼值得拿出來講」。

以無黨籍參選的北市前副市長黃珊珊也嗆說，大家關心有沒有擋疫苗，陳時中卻一直講數量，根本兩回事。對於蔡英文總統日前在臉書喊話，別把防疫當選舉口水戰？黃珊珊酸說「總統很辛苦」，除買疫苗需總統拍板，現在有狀況，還要總統出來護航，真的滿辛苦的。陳時中則回應，總統對事情掌握及了解，出來講公道話也是應該。

蔣萬安認為，最重要的還是衛福部該提供完整疫苗採購合約，透過司法途徑管道，也希望指揮中心、衛福部應說明；但現在民進黨是「鴨霸」多數，盼透過各種方式還原真相，「這就是我們的目的」。

陳時中回嗆蔣表示，瀆職有一定法律構成要件，蔣萬安當律師，自己去評估，「說這話有比較重，但（蔣萬安）立委當到這樣很奇怪，他告自己以前所決議的」。

疫苗 陳時中 柯文哲

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