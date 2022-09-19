球場天花板塌 救國團：不怪營造怪燈具？

桃園八德國民運動中心羽球場天花板因地震塌落，桃園市長鄭文燦19日到議會總質詢時受訪。(記者朱冠諭／攝影)

桃園八德國 民運動中心羽球 場前天施作燈光改造工程才剛完工，天花板昨就因地震塌落，究竟誰該負責，引起藍綠支持者互批。有綠營支持者指出，責任該由負責發包五樓燈光改造工程的救國團負責。救國團主任葛永光表示，天花板掉下來這麼大的事怎麼可能是燈具改善的問題？他認為應該是工程營造的問題，而負責監督工程營造的是桃園市政府，桃園市長鄭文燦昨已為此道歉。

葛永光表示，此一塌落是整個工程的營造問題或是燈具改善造成，可透過鑑定了解，「如果鑑定結果出來是因為燈具改造造成，救國團願意負責。」

桃園市體育局表示，八德國民運動中心由市府新建工程處發包，耗資5億元（台幣，下同，約1593萬美元），去年10月12日正式營運，5樓燈光改造工程則由負責營運管理的救國團發包，但目前還沒完成鑑定，無法確定是哪個工程問題導致隔音板掉落，場館工程缺失保固將由新工處盡速檢討。國民黨桃園市議員參選人凌濤則揭露，斥資12.5億元的北景雲計畫都是同一組營造商、工程顧問公司設計，呼籲市府應立即停止使用相關場館，全面總體檢，以保障市民安全。

救國團在全台各地受託經營管理不少運動中心。葛永光表示，桃園市的運動中心的問題不少，「不只是八德有問題」，以救國團受託營運管理的桃園國民運動中心為例，到現在游泳 池都還不能使用。