八德運動中心天花板塌 賴香伶籲市府24小時內公開事證

民眾黨桃園市長參選人賴香伶19日拜訪桃園市身心障礙聯盟，針對桃園區八德國民運動中心羽球場天花板倒塌受訪。(記者賴佩璇／攝影)

昨日下午2時44分發生規模6.8地震 ，導致桃園市桃園區八德國 民運動中心羽球 場天花板倒塌、造成一人受傷送醫。民眾黨桃園市長參選人賴香伶今受訪表示，昨天她去現場看的時候發現三樓籃球場天花板也有一些鬆脫的跡象，但卻還在活動，顯示市府緊急應變能力不夠。她呼籲市府24小時之內公開相關事證。

賴香伶表示，八德運動中心五樓羽球場燈具的裝修工程，才完工不到24小時，竟然一個3級地震就發生這個大災害，真的是不堪一震。工程市府是如何驗收的？程序當中有沒有瑕疵？監工不周？這都是市府的責任，不能僅桃園市長鄭文燦一句道歉，但沒有負起相關調查責任是不行的。

賴香伶說，特別是整個承包廠商及設計過程有沒有審驗過關？現在是不是沒有驗收就如期使用？這都是昨天造成傷害原因事故要分析的。也有人提到水壓不足、空調不足，總總這一年啟用到現在市民抱怨連連，市府到底要如何改善？不能都甩鍋給委外管理單位。

賴香伶說，昨天她到現場也發現除了五樓羽球館，三樓籃球場天花板也有一些鬆脫跡象，這都應該緊急停止使用，可是昨天去的時候還在進行活動，這都顯示市府緊急應變能力不夠，非常不負責任。