陳提路網10年計畫 蔣、黃酸華而不實

民進黨台北市長參選人陳時中（右四）出席「士林北投前瞻路網十年計畫」公布記者會，並與黨籍市議員參選人一起互相加油打氣。（記者胡經周／攝影）

民進黨北市長參選人陳時中 再拋政策牛肉「士林北投前瞻路網十年計畫」，主張洲美快高架南延1.9公里串接國道1號、百齡橋抬高改建等，陳時中還稱此政見「會讓人覺得血脈賁張」。不過無黨參選的北市前副市長黃珊珊批評，各國陸續走向綠運輸，應以大眾運輸路網取代造橋鋪路大撒幣；國民黨 參選人蔣萬安也批陳時中政見，恐還是空包彈沒法落實。

北市交通局也表示，洲美快高架橋南延銜接中山高、洲美快北端跨越承德路口，北市府於2017年已做過評估，結果不可行；另外，百齡橋抬高改建需再整體工程評估；拓寬通河東西街為綠色新通廊，則尚需配合百齡橋能提高才具可行性。

陳時中拋出「快、暢、通」概念，主張若當選，要在10年內完成洲美快高架南延至國道1號、北端跨越承德路口，解決現行塞車；百齡橋抬高改建，不僅提供基隆河足夠通洪空間，也提供橋下通河東街及西街足夠行車空間。

另外，也會拓寬通河東西街成綠色新廊道，拆除河堤改為防洪牆，配置4線道、人行道、綠帶及停車位。

以無黨籍參選台北市長選舉的黃珊珊（中）到花博公園參加「台北市牛肉麵國際大賞」活動，一同鳴笛為活動揭開序幕。（記者余承翰／攝影）

黃珊珊辦公室表示，現在各國趨勢都走向「綠運輸」，應該以大眾運輸工具路網，取代造橋鋪路大撒幣，黃珊珊團隊未來將強化捷運路網、及運用智慧運輸降低碳排量。

蔣萬安競辦發言人洪孟楷也批評陳時中的政見，恐還是空包彈，並問陳時中「這次拋出士林北投前瞻路網，有沒有問過在地人？」陳先前提出內湖交通政見，已經被當地里長打臉，未來的北投士林科技園區進駐廠商多，的確需要交通超前部署，但大家也拒絕華而不實的政見。

陳時中表示，若他當選北市長，將在第一任內就動工士林北投前瞻路網10年計畫，要用最熱情的政見回應士北居民。並暗批台北市長柯文哲 ，內湖解決方案8年前就該做，交通會好很多，「不要覺得一時之間看不到成果，就不做。」