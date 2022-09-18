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挨轟擋疫苗 蔡英文：別把防疫變選舉口水戰

台灣新聞組╱台北18日電

政府是否曾阻擋民間購買疫苗，相關議題最近受討論。蔡英文總統昨天在臉書表示，選舉是一時的，全體國人的健康才是真正重要，她表示，希望不要把防疫及疫苗的議題，作為選舉的口水戰，變成負面選戰的攻擊手段，這樣對於防疫一點幫助也沒有；對此，台北市長柯文哲直言，「既有今日、何必當初」。國民黨立委李貴敏更說，對於經歷過的事如果不去檢討、改進，才是真正對防疫沒有幫助。

本報系聯合報報導，蔡英文指出，雖然今年底有選舉，但是執政團隊依然堅守崗位，絲毫沒有鬆懈。因應疫情變化，除了動態調整防疫措施，也持續積極採購疫苗，就是要確保台灣民眾的健康。

她表示，感謝去年鴻海永齡基金會、台積電、慈濟的協助，也感謝許多民主夥伴的幫助，讓疫苗施打能夠順利，讓台灣關關難過，關關過。

蔡英文說，從全球疫情爆發以來到現在，政府總共採購了6841萬劑各種廠牌的疫苗；加上民間和國際的捐助，台灣將總共有9267萬劑疫苗。目前政府也已先訂購300萬劑次世代疫苗，今天第一批80萬劑抵達台灣之後，其他的也將陸續到貨。

另據台北中國時報報導，面對蔡英文定調討論防疫政策破口是抹黑，柯文哲直言，「既有今日、何必當初」？很好笑的是，去年有8400億元台幣防疫特別預算，為何台灣受贈的疫苗會比買的多？

國民黨立委洪孟楷表示，沒人想在防疫上打口水戰、做文章，但一年多過去，單劑疫苗採購價格持續黑箱、黑心快篩無人負責、捐贈疫苗被卡還被罵，這些都是民進黨主政下讓大家看到的防疫亂象。

據報導，資深媒體人李艷秋也在臉書猛轟蔡政府擋BNT疫苗，她說，如果政府沒擋BNT的話，林全的東洋前年底就買到3000萬劑了；「所以政府當然有擋BNT！」李艷秋強調，至於是誰主導擋疫苗，要很公平為陳時中說句話，他沒資格做這個攸關全台民眾生死的決策，讓台灣沒有疫苗的人是蔡英文。

疫苗 防疫 蔡英文

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