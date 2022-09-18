周玉蔻戰DNA 蔣萬安嗆：有本事衝我來

國民黨台北市長參選人蔣萬安17日參加北投區後援會授證大會受訪。(記者楊正海／攝影)

媒體人周玉蔻近期火力全開，先槓慈濟，日前在節目討論蔣萬安的家人，還指蔣萬安從章改姓蔣的DNA 證據是世紀騙局。對此，蔣萬安17日參加北投區後援會授證大會受訪時怒嗆，絕對不會向惡質手段妥協，「如果有本事衝著我本人來」。

周玉蔻日前在臉書 表示，蔣萬安哭來不及了，她講的是蔣萬安父親蔣孝嚴在總統府秘書長、公職任內的醜聞，還有「你拿來競選台北市長蔣家後代身分的DNA驗證，是個世紀大騙局」，並呼籲蔣萬安退選。

對於周玉蔻攻勢不斷，媒體問蔣萬安，家庭是不是底線？蔣萬安說，選舉是一時的，終究會結束，但台灣社會良善風氣一旦被糟蹋，要再恢復非常困難，這幾天看到慈濟，其實不管哪個黨執政，慈濟都全心奉獻台灣，去年也捐贈500萬劑BNT疫苗 ，拯救台灣人生命，這樣的慈善團體竟然被污衊成中共同路人，這種卑劣的選舉手段，他要嚴厲譴責。

蔣萬安也開嗆，他的參選讓家人受攻擊，他絕對不會向惡質手段妥協，如果有本事衝著他本人來，不要把其他人拉進去，台北市民的智慧水準非常高，不會認同這種惡質抹黑的選舉風氣。

台北市議員參選人徐巧芯和蔣萬安日前在松山慈祐宮前參與「宅神」朱學恒直播開講活動，蔣萬安在現場被問到家人被選舉砲火波及，表示是他參選，所有事情衝著他來，不要針對他家人，蔣萬安說完後同台的徐巧芯突然眼眶泛淚地說這個橋段沒有套好，她真的想哭。

徐巧芯在臉書上表示，竟然會有一個台北市長候選人，在競選過程中兩度遇到阿姨、阿嬤當眾索要DNA，爸爸的緋聞事件到底關兒子的選舉什麼事？她到現在還是想不透，如果發生在任何一個家庭當中，孩子應該都算受害者吧？他們也不會拿這種事情攻擊蔡英文總統。