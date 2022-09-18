林佳龍喊新北發大財 挨諷韓國瑜最大信徒

民進黨新北市長參選人林佳龍（左三）17日出席市議員鄭宇恩聯合競選總部大會，致詞中卻說「貨出去、人進來，新北發大財」。(圖／民眾提供)

民進黨新北市長參選人林佳龍昨說「貨出去、人進來，新北發大財」，宛如仿效高雄前市長韓國瑜 的競選口號「高雄發大財」，不僅幕僚嚇出冷汗，也被藍營批「這就是抄襲黨的嘴臉」，更嘲諷「沒想到韓國瑜最大信徒是林佳龍」；林佳龍說：「我這是說真的，過去有一個說高雄是空的」。

針對林佳龍喊新北發大財，市長侯友宜表示，新北市三年來，大概有183件的投資 案，帶動了3600億台幣投資金額進來，提供8.5萬就業 機會，「所以務實、努力的一步一腳印地去做事啦，新北市好好做事吧。」

林佳龍昨出席市議員鄭宇恩聯合競選總部大會指出，新北要翻轉軸線，從台北港跟桃園機場面向國際，讓淡水後院變前門；隨後說，「貨出去、人進來，新北發大財」。

據了解，向林佳龍提出「新北發大財」點子的人，就是林佳龍在台中市長時的交通局長王義川。與會人士透露，當時林佳龍本人並未出席會議，沒想昨天直接喊出來。

國民黨新北市議員參選人林鼎超形容，這宛如讓人回到韓國瑜選高雄市長的時刻，「辛苦你臥底這麼久」，沒想到韓國瑜最大信徒是林佳龍。

林佳龍表示，自己才是原創，他過去提出的大台中海空雙港發展計畫，就是「貨從雙港出、客從雙港入，台中產業經濟大發展」。