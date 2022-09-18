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黑白集／農委會握資料 卻逼張善政自證清白

黑白集

農委會緊咬張善政主持的研究報告，指經比對六篇有疑義，要求宏碁與張善政書面說明。農委會比對抄襲，不但是張飛砍岳飛，而且還在玩「間接影射殺傷力最強」的東廠把戲。

農委會以學術論文比對工具，套用在政府委外蒐集資料的研究案上，擺明就是打混仗；公布六篇報告內容重複的比對結果，又說仍不可斷言是否抄襲，讓事件繼續發酵；明明是宏碁簽約領錢，張善政被影射A錢，農委會又不敢公布該案人事費中張善政拿了多少錢。

保密條款白紙黑字，農委會卻含糊其辭說沒有「終身」保密約定。農委會又說已給立委看過無須保密，但依此邏輯，豈不是所有給立委看過的機密文件都無須保密？至於研究人員可否公開討論，農委會則沒有正面回應，反而抬出官架子要人民來文詢問。

與其說這是一場官對民的不對稱戰爭，不如說更像是惡霸欺壓的浮世繪。金庸小說「飛狐外傳」裡，鍾阿四之妻剖兒腹證明沒有偷吃鵝肉；電影「讓子彈飛」裡，小六子也剖腹證明只吃一碗凉粉。這些說的都是惡霸栽贓，還強逼人民自證無罪的故事。

張善政吃了幾碗涼粉？鵝肉有沒有下肚？農委會握有全案資料，卻像惡霸般要人民自證清白，必逼張善政「剖腹（退選）」才善罷甘休。1450升格變東廠，總要有業績。

張善政 宏碁 電影

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