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蔡英文喊別疫苗口水戰 黃珊珊酸：總統護航辛苦

記者林麗玉／台北18日電
對於總統蔡英文臉書發文不要選舉口水戰，黃珊珊則酸，「我覺得總統很辛苦，現在有了狀況，還要總統出來護航，我覺得總統真的蠻辛苦的。」(記者林麗玉／攝影)
對於總統蔡英文臉書發文不要選舉口水戰，黃珊珊則酸，「我覺得總統很辛苦，現在有了狀況，還要總統出來護航，我覺得總統真的蠻辛苦的。」(記者林麗玉／攝影)

年底選戰倒數69天，北市長三腳督，藍白仍猛打「誰擋疫苗」議題，民進黨北市長參選人陳時中說，中央沒擋疫苗，甚至反而多發給雙北10%疫苗數量。無黨參選的北市前副市長黃珊珊今天則嗆，大家在討論的是中央有沒有擋疫苗、有沒有速度變慢問題，陳時中卻一直在講數量問題，兩件事根本是兩回事。

另外，對於蔡英文總統昨天臉書也發文喊話，別把防疫當選舉口水戰？媒體也問黃珊珊，是否蔡英文又開始帶風向？黃則大酸民進黨，「我覺得總統很辛苦，除了買疫苗的時候，需要總統出來拍板定案，現在有了狀況，還要總統出來護航，我覺得總統真的蠻辛苦的。」

到底中央有沒有擋民間買疫苗議題，持續延燒，對於陳時中昨天回批黃珊珊的害命天譴說，表示「人不是這樣做的」，陳還稱自己很委屈、心酸。對此，黃珊珊今天赴花博出席牛肉麵節活動表示，她還是回到問題本身，當台灣最需要疫苗的時候，請問中央(陳時中)在做什麼？還在討論要不要台灣地區？

黃珊珊今天說，對她來說，她當時任北市副市長時，在第一線打仗防疫，每天要後送一百位確診病例，每天會接到電話北市又死了多少確診個案？當大家跑百米搶殘劑的時候，中央的官員卻還無動於衷，是這樣做人的嗎？

對於陳時中昨天說，選舉還在打疫苗戰，有點心酸委屈，黃珊珊今天表示，誰擋的疫苗自己心裡清楚，重點是，能做的時候為什麼不做，人民在恐慌卻要人民等？要人民眼巴巴在等待？那個時候台灣最重要的武器就是疫苗，不過中央卻找一大堆理由，最後還要總統出來？這件事情說清楚吧！

疫苗 陳時中 防疫

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