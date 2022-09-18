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新聞評論／假正義真烏賊 選民只會更反感

記者 朱冠諭
新竹市前市長林智堅17日替民進黨新竹市長參選人沈慧虹輔選。(記者張裕珍／攝影)
新竹市前市長林智堅17日替民進黨新竹市長參選人沈慧虹輔選。(記者張裕珍／攝影)

農委會日前才公布張善政主持的研究案初步比對結果，桃園民眾信箱立刻塞滿民進黨的質疑抄襲文宣，無巧不巧，新竹市前市長林智堅昨公開復出，與蔡英文總統合體為新竹市長參選人沈慧虹公告造勢，綠營不願低頭為論文抄襲認錯，反而全面展開泥巴戰，但由林智堅出面質疑張抄襲，格外顯得諷刺。

林智堅因「論文門」事件退選，民進黨火速換將鄭運鵬，前立委鄭寶清不滿加入桃園市長戰局，導致綠營分裂，重創鄭運鵬選情。民進黨全面反擊，企圖製造天下烏鴉一般黑的氛圍。

農委會不惜打臉當年農委會，前天釋出六篇研究報告高度重複訊息，綠營緊接追擊，花大錢將周刊爆料的18頁內容印製成一本本文宣，塞進桃園家家戶戶的信箱，都是精心鋪排的選舉策略。

同時，沉寂多日的林智堅復出，公開登場沈慧虹首場大型造勢活動，全力拉抬沈慧虹聲勢，鞏固綠營基本盤。

在碩士學位被台大、中華大學雙雙撤銷後，林智堅不認論文抄襲，昨還正義魂上身，大剌剌說「誠信比選市長還要重要」，似乎忘了自己三度逃避台大學倫會約談的紀錄。

林智堅退選三周，綠營參選人仍無法完全擺脫論文門、球場門事件，一現身，林智堅個人臉書又湧現「抄人堅」、「回老家繼續騙」的負面聲浪，顯示林智堅不到一個月就想洗白並不容易。

而力挺林智堅的桃園市長參選人鄭運鵬，雙標猛打張善政抄襲疑雲，鄭寶清一句「他不是最挺抄襲的嗎」成了最佳諷刺，這種泥巴烏賊戰，注定讓選民更反感。

林智堅 民進黨 張善政

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