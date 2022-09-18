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藍：綠美化數據 青年低薪、犯罪率升高都未解決

記者程遠述／台北18日電

國民黨昨舉行記者會批評，民進黨力推18歲公民權修憲，卻掩蓋不了蔡政府在青年政策上的諸多缺失，包括低薪、兩成五大學畢業生只領24K，青年犯罪率升高等，青年的生活環境愈來愈痛苦。國民黨指出，蔡政府不要再用包裝、美化的數據欺騙人民，因為謊言終究會被拆穿。

國民黨副發言人楊智伃表示，蔡政府常用大內宣方式美化數據，今年7月政府稱，15到29歲青少年失業率是五年來最低，事實上是當前少子化問題嚴重，人口少了80多萬，加上疫情後「缺工嚴重」，短暫讓職缺變多、薪資提高，但美化過的數據無法顯示年輕人實際上面對的壓力。

楊智伃更以本報系聯合報日前報導青少年犯罪問題的內容指出，根據警政署統計，台灣12歲至25歲以下青年在八年內，人口減少81萬、犯罪率竟提升四成七。國民黨執政結束前的2016年，每10萬名青少年有1178.6個嫌疑犯，但到2021年此數字暴增到每10萬名有1466.2名。

其中去年的青少年嫌疑犯裡面，占最大宗就是「詐欺」，揚智伃質疑，當青少年在最需要國家、社會照顧的年紀時，卻因為經濟、社會壓力走上詐騙之路，這些無助的青少年被逼上絕路時，政府為青少年做了什麼？

國民黨台北市議員參選人高揚凱表示，民進黨政府讓青年愈來愈困苦，當年25%的社會新鮮人只領24K，根本入不敷出，蔡政府執政六年沒有好好照顧青年，現在卻藉由推動18歲公民權要掩蓋施政不力。

國民黨 民進黨 疫情

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