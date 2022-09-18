新聞眼／民進黨抗中牌在地方選舉失靈 青年怨氣反撲

距離年底選舉投票日只剩下約70天，全台選情卻呈現異常冷清，民進黨 在近年無往不利的年輕選票戰場，同樣施展不開拳腳，造成此現象的原因，除黨內提及的技術層面外，「抗中牌」在地方選舉發揮有限，但「相對剝奪感」在這一、兩年卻大增等原因；換言之，民生務實面，才是這次地方選舉主軸。

近來民進黨要員，包括蔡英文 總統、副總統賴清德 都展開全台輔選之旅，卻不見過去選舉時喊得震天價響的「抗中保台」，這當然不是出於綠營要改走和緩對話路線，而是過去累積的數據分析結果所致，在地方選舉中，兩岸因素的影響，向來較總統大選低。

在兩岸牌失靈的背景下，近年來年輕人累積的相對剝奪感更容易發酵，怨氣的出口則是找執政黨算總帳。以論文案、柬埔寨事件為例，面對論文抄襲案，民進黨至今不道歉，林智堅昨17日復出的起手式，還是跟著一路力挺他的蔡英文總統回新竹市助選；柬埔寨案背後更深層的議題，同樣是年輕人無法獲得公平、公義的機會。

蔡英文曾在2020年大選連任後表示，該次大選民進黨的政黨票比2016年少，最大差異應是年輕選民對個人認同，和對政黨的認同還沒有完全接起來，這是下階段要努力的。

如今兩年過去了，民進黨對年輕人的吸引力不增反降，是否直接反映在年底選舉結果，打臉蔡英文兩年前所做的贏回年輕人宣示，選民將用選票給出答案。