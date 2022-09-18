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民進黨年輕鐵票生鏽 至少流失2成 陳時中拉高嘉瑜搶救

台灣新聞組／台北18日電
民進黨過去吸引大量年輕選票，但今年選戰內部調查發現，低薪、生活不易等民生因素，讓年輕鐵票生鏽，流向其他小黨。（記者林俊良／攝影）
民進黨過去吸引大量年輕選票，但今年選戰內部調查發現，低薪、生活不易等民生因素，讓年輕鐵票生鏽，流向其他小黨。（記者林俊良／攝影）

年底大選倒數69天，近來民進黨中央選戰會議上的一大重點，是如何重新贏回年輕選票。根據民進黨內部民調，民進黨在青年族群的支持度正在流失，若以2020年大選數據為例，至少衰退了二成。不過，綠營「年輕鐵票生鏽」，選票並未流向國民黨，而是轉向支持時代力量或台灣基進，連民眾黨都受益。

本報系聯合報報導，民進黨人士表示，這次地方選舉在多個優勢區已出現「青年票怎麼催，也催不出來」現象，是否影響地方選舉結果，應當留意。根本問題是黨中央還想複製2020年大選成功經驗，殊不知時空環境早已不同。

綠營人士指出，此現象以台北市發酵最明顯，民進黨目前的對策，仍不脫2020年成功打造出「辣台妹」的範疇，接下來策畫「社群之夜」，空戰操作的平台，仍固守臉書、批踢踢為主；但現今新型態大流量平台，早已轉移到直播等新媒體，民進黨過去較疏於經營，以至於被名嘴攻擊到毫無反制能力。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，根據他長期所做民調得出的趨勢同樣顯示，民進黨只有在60歲以上選民擁有絕對優勢，原先支持民進黨的年輕選民已經離去，轉支持時代力量或台灣基進，甚至連民眾黨都受益。

此外，民進黨台北市長參選人陳時中昨跟黨內立委高嘉瑜同台掃街，被認為直搗無黨籍參選人黃珊珊票倉，並搶攻年輕選票，陳時中團隊坦言，內部民調雖是領先兩位對手，但黃的年輕族群支持度最高，必須盡快衝刺。

民進黨 民調 陳時中

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