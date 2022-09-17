我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

輟學生新創公司「Figma」被Adobe200億收購

視障天才鋼琴家許哲誠很勵志 謝國樑邀當音樂愛心大使

記者游明煌／基隆即時報導
視障天才鋼琴家許哲誠很勵志，謝國樑邀當音樂愛心大使。（圖／謝國樑辦公室提供）
視障天才鋼琴家許哲誠很勵志，謝國樑邀當音樂愛心大使。（圖／謝國樑辦公室提供）

國民黨基隆市長參選人謝國樑昨拜訪視障天才鋼琴家許哲誠，許哲誠出生後便被診斷視網膜剝離導致雙眼失明，仍對音樂展現極高的天賦，琴藝名揚國際，勵志的精神令人感動，邀請他擔任「音樂愛心大使」。

謝國樑的請益之旅不停歇，謝國樑表示，許哲誠同為基隆人，雖然出生後便被診斷視網膜剝離導致雙眼失明，卻仍對音樂展現極高的天賦，並透過後天努力的學習，讓其受邀參加海內外音樂演出，琴藝響徹國際，勵志的精神與經歷令人感動。

謝國樑說，他期盼當選市長後，邀請許哲誠擔任基隆市音樂愛心大使，一同推動基隆有愛城市理念。

謝國樑提到，許哲誠勵志的奮鬥精神與鋼琴造詣令人感動，基隆非常需要可以鼓舞人心，帶給大家希望的人，因此自己非常希望推動城市有愛的理念，到各縣市巡迴表演給特殊族群的孩子、家長，演奏充滿幸福有愛的鋼琴歌曲，用音樂治癒人心。

謝國樑認為，特殊孩子即便有特殊限制，也能透過後天的栽培找到屬於自己的天賦，從許哲誠的故事中也能看到，即便自身有特殊狀況，但只要肯努力，積極面對自己的人生，一樣可以有非常了不起的作為。

謝國樑指出，未來當選市長，將持續尋找如同許哲誠一樣正向積極的人，一起努力，讓基隆變得更好。

國民黨

上一則

台東6.4強震 花蓮70年老宅牆倒塌 民憂「惡夢重現」

延伸閱讀

柯文哲批基捷騙局 林右昌回嗆「為選舉滿口政治語言」

柯文哲批基捷騙局 林右昌回嗆「為選舉滿口政治語言」
也遭控抄襲 藍新竹市長參選人林耕仁自請調查

也遭控抄襲 藍新竹市長參選人林耕仁自請調查
蔡適應論文也抄襲？藍要求台北大學選前比照台大審視

蔡適應論文也抄襲？藍要求台北大學選前比照台大審視
中國盲人鋼琴家劉浩 來美深造 就讀皮博迪音樂學院

中國盲人鋼琴家劉浩 來美深造 就讀皮博迪音樂學院

熱門新聞

桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
網友在PTT的八卦板上瘋傳「邊境管理及開放建議」，指揮中心今早證實，這是研議中的草案。(取材自PTT)

網傳台10月開放邊境「0+7」時程 指揮中心證實：研議中

2022-09-15 22:07
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

台灣10月上旬入境 不開放0+7

2022-09-16 16:34
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36
台疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／台疫情指揮中心提供

台邊境鬆綁「0+7」 最快10月上路

2022-09-15 15:02

超人氣

更多 >
加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

威廉、哈利王子等女王8孫子女將出席守夜 站位曝光

威廉、哈利王子等女王8孫子女將出席守夜 站位曝光
蔡琴開唱深V「開到近肚臍」 65歲驚人身材曝光

蔡琴開唱深V「開到近肚臍」 65歲驚人身材曝光
「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行