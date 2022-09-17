我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

台國安局長陳明通7月密訪泰 詳細行蹤、酒店收據遭曝

記者林縉明、程遠述／台北17日電
近日社群媒體接連揭露國安局長陳明通入境泰國詳細時間、下榻酒店收據資料，甚至連入境照片都被公布。（取材自Twitter）
近日社群媒體接連揭露國安局長陳明通入境泰國詳細時間、下榻酒店收據資料，甚至連入境照片都被公布。（取材自Twitter）

國安局長陳明通日前被爆料，7月初以公款赴泰國觀光參訪，國安局罕見澄清否認。不過，近日社群媒體接連揭露陳明通入境泰國詳細時間、下榻酒店收據資料，甚至連入境照片都被公布。

國民黨立委李德維質疑，是否民進黨或國安單位要鬥陳明通？民進黨立委郭國文認為，國安局長出訪較敏感，若到國外行蹤被掌握甚至曝光，背後動機恐怕不單純。

對此，國安局昨天只回應，「有關局長以公款赴泰國觀光旅遊相關報導，本局日前已對外說明，非屬事實，另推特相關照片，本局沒有評論」。

根據社群媒體一名泰國網友推文指出，台灣情報局長陳明通近日訪問泰國，不只是坐船看湄南河兩岸的景色，同時也是為了情報與泰國國家健康安全局合作，泰國國家健康安全局主任Thanakorn Buarat歡迎陳明通到訪。

該推文不僅貼出陳明通及國安局前副局長陳文凡等人的照片，背景隱約可看出地點在機場；不僅如此，就連陳明通等人入住半島酒店的帳單等資料也被公布，可見陳明通在泰國行蹤被完全掌握。

對於台國安局長在海外行程遭曝光，多位資深情報界人士都質疑，此一情況並不尋常，尤其泰國是各國情報人員密布的重要地點，也是台國安局在東南亞的重要據點；陳明通在當地的行蹤卻被掌握、甚至反蒐證，此事不只顯示國安團隊的螺絲鬆了，國安問題恐更嚴重。

李德維表示，陳明通身為台灣情報頭子，入出境、國外入住旅館資料都被掌握還散布，這麼大意很誇張，而這會不會是民進黨或國安單位內鬥？是要鬥陳明通，還是要國安局長的位子？

李德維也指出，更令人質疑的是，國安局長的行蹤理應保密，如果連國安局長的資料都被這麽輕易外洩，要人如何相信國安局或政府有能力可以保證國家的安全？

民進黨立委郭國文認為，整件事情不單純，基本上國安局長出訪較為敏感，尤其是如果真如相關消息所說的陳明通是去洽談情資合作，能夠揭露這樣消息的一定不是一般民眾，且雙方若洽談情資合作，怎麼會被對外公布出來？質疑動機不單純。

郭國文表示，如果陳明通真的是以公務身分前往，結果行程被曝光，顯然是事前跟泰方沒有溝通好，導致資訊被外洩。

泰國 民進黨 社群媒體

上一則

親綠民調：民進黨支持度重挫剩22.4％ 蔡英文任內新低

延伸閱讀

抄襲案延燒 立院將追究陳明通政治責任

抄襲案延燒 立院將追究陳明通政治責任
陳明通不再應聘 台大學倫案照審 「不在職者也適用」

陳明通不再應聘 台大學倫案照審 「不在職者也適用」
新聞評論／任由書僮代寫論文 明通師罪加一等

新聞評論／任由書僮代寫論文 明通師罪加一等
林佳龍：陳明通指導的論文如有問題 應坦然面對

林佳龍：陳明通指導的論文如有問題 應坦然面對

熱門新聞

桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
網友在PTT的八卦板上瘋傳「邊境管理及開放建議」，指揮中心今早證實，這是研議中的草案。(取材自PTT)

網傳台10月開放邊境「0+7」時程 指揮中心證實：研議中

2022-09-15 22:07
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36
參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56
台疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／台疫情指揮中心提供

台邊境鬆綁「0+7」 最快10月上路

2022-09-15 15:02

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬