台國安局長陳明通7月密訪泰 詳細行蹤、酒店收據遭曝

近日社群媒體接連揭露國安局長陳明通入境泰國詳細時間、下榻酒店收據資料，甚至連入境照片都被公布。（取材自Twitter）

國安局長陳明通日前被爆料，7月初以公款赴泰國 觀光參訪，國安局罕見澄清否認。不過，近日社群媒體 接連揭露陳明通入境泰國詳細時間、下榻酒店收據資料，甚至連入境照片都被公布。

國民黨立委李德維質疑，是否民進黨 或國安單位要鬥陳明通？民進黨立委郭國文認為，國安局長出訪較敏感，若到國外行蹤被掌握甚至曝光，背後動機恐怕不單純。

對此，國安局昨天只回應，「有關局長以公款赴泰國觀光旅遊相關報導，本局日前已對外說明，非屬事實，另推特相關照片，本局沒有評論」。

根據社群媒體一名泰國網友推文指出，台灣情報局長陳明通近日訪問泰國，不只是坐船看湄南河兩岸的景色，同時也是為了情報與泰國國家健康安全局合作，泰國國家健康安全局主任Thanakorn Buarat歡迎陳明通到訪。

該推文不僅貼出陳明通及國安局前副局長陳文凡等人的照片，背景隱約可看出地點在機場；不僅如此，就連陳明通等人入住半島酒店的帳單等資料也被公布，可見陳明通在泰國行蹤被完全掌握。

對於台國安局長在海外行程遭曝光，多位資深情報界人士都質疑，此一情況並不尋常，尤其泰國是各國情報人員密布的重要地點，也是台國安局在東南亞的重要據點；陳明通在當地的行蹤卻被掌握、甚至反蒐證，此事不只顯示國安團隊的螺絲鬆了，國安問題恐更嚴重。

李德維表示，陳明通身為台灣情報頭子，入出境、國外入住旅館資料都被掌握還散布，這麼大意很誇張，而這會不會是民進黨或國安單位內鬥？是要鬥陳明通，還是要國安局長的位子？

李德維也指出，更令人質疑的是，國安局長的行蹤理應保密，如果連國安局長的資料都被這麽輕易外洩，要人如何相信國安局或政府有能力可以保證國家的安全？

民進黨立委郭國文認為，整件事情不單純，基本上國安局長出訪較為敏感，尤其是如果真如相關消息所說的陳明通是去洽談情資合作，能夠揭露這樣消息的一定不是一般民眾，且雙方若洽談情資合作，怎麼會被對外公布出來？質疑動機不單純。

郭國文表示，如果陳明通真的是以公務身分前往，結果行程被曝光，顯然是事前跟泰方沒有溝通好，導致資訊被外洩。