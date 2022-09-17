冷眼集／國安局長避風頭 釀國安危機

國安局長陳明通傳出8月底祕密出訪，被在野黨質疑敏感時刻出國，是為論文案避風頭。（本報資料照片）

國安局長陳明通日前才傳出8月底祕密出訪，被在野黨質疑敏感時刻出國，是為論文案避風頭；未料，網友再爆他7月初也到泰國 ，下榻酒店收據、班機全被公布。兩趟行程中間，正值美國眾議院議長裴洛西 來台、台海緊張情勢之際，陳明通不僅陷入新竹市前市長林智堅 論文抄襲風波，更自釀國安危機。

國會開議在即，日前才傳出陳明通在8月底出訪，預計9月中下旬才返台。在對岸軍演不斷、國安敏感時刻，長達近月不在台灣，有何重大任務，國安局三緘其口。

歷來國安局長出訪都因涉及國家安全，皆低調保密，派駐當地人員也會事先安排，與該國達成默契，避免中國大陸介入打壓空間。但未料，陳明通再被爆出7月訪泰，攤開爆料內容，本應全程機密的行程，卻全被第三方有意掌握，透過網路爆料攤在公眾之前。

本應高度機密的資料，卻在陳明通神隱之際在網路廣為流傳；其曝光的海關刷臉照、下榻酒店帳單、航班資料，都並非一般人可取得，究竟如何流出，台方是否已掌握外流原因，高度牽涉國安情蒐與反情蒐能力。

時序上來看，兩趟行程之間正值裴洛西亞洲行，台海緊張情勢達到最高點。但本應研析國安局勢、因應可能危機時，不僅陳明通急著在為林智堅論文爭議三度大發聲明，配合「全黨救智堅」；更未注意到出訪資料已被掌握。

當年1996年台海危機，國安局能夠事先掌握中共飛彈的落點及空包彈，25年後的今天，連國安局長自身行蹤、安危都無法確保，這樣的國安局長是否適任，社會自有公評。