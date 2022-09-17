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張善政重申沒有抄襲 將坦然配合說明

台灣新聞組／桃園17日電
張善政重申報告沒抄襲；競辦表示會配合農委會要求說明。(記者鄭國樑／攝影)
張善政重申報告沒抄襲；競辦表示會配合農委會要求說明。(記者鄭國樑／攝影)

國民黨桃園市長參選人張善政主持的農委會委託宏碁研究計畫，農委會認為6篇重複度高，要求說明。張善政競辦發言人何元楷說，尚未收到正式書面說明，張和團隊會坦蕩、坦然，配合農委會要求說明；張善政昨早則重申，沒有抄襲問題。

何元楷指出，張善政早已離開宏碁十多年，相關完整資料僅農委會手中有，但張善政仍會盡可能就自己手邊的有限資料協助說明。

有媒體報導和綠營人士指出，研究計畫報告內容2007年起陸續上網公布後，就解除相關人員保密義務。張善政重申，合約不能這樣解釋，第10條第1款對保密講得很清楚，計畫主持人和團隊有保密義務。

張善政說，已說過非常非常多次，合約有保密條款，研究案也沒抄襲問題。他還反問兩問題，第一是名嘴爆出合約裡白紙黑字的保密條款，合約當初沒上網公告，農委會上網公告的不是所有完整資料。

第二，他曾說計畫經費如有一塊錢進他口袋就退選，人事預算裡，他名下沒分配任何人事經費，這資料也沒公開。張說，要提醒農委會，陸續上網的資料不是全部資料，沒上網的資料還是受到保密限制。

對於農委會比對結果，鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，張善政應盡速出面解釋清楚，別再鴕鳥心態。

民眾黨賴香伶也認為張善政應好好公開說清楚，這爭議對於桃園市長選舉朝向政策辯論毫無幫助。無黨參選的鄭寶清則批評藍綠「蛇鼠一窩」。

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