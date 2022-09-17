農委會指張善政6文重複 前官員：計畫當論文比對會血流成河

農委會副主委陳駿季表示，張善政的研究計畫六篇重複度高。(記者曾吉松／攝影)

農委會用比對學術論文工具iThenticate，檢視桃園市長參選人張善政 15年前主持的「農業電子化發展策略分析與規畫」3年計畫，稱21篇中有6篇高度重複，不過農委會前官員說，這類服務科技計畫與學術論文不同，用這種方式比對，將「血流成河」，未來農委會再無智庫。

該前官員表示，因農委會沒有這麼多人才委外蒐集資料，所以才有類似的智庫型計畫，但這種智庫型計畫非學術論文，這樣子比對，會「血流成河」。換句話說，現在拿錢做農委會國際計畫的單位，如亞太糧肥、亞蔬等，若用同樣標準處理，還有誰敢替農委會做智庫。

該前官員也提到，農委會原來是農復會時代，是很有學術、對台灣農村發展的貢獻者，沒想到居然會成為政黨選舉的打手。

農委會表示，科技處以比對學術論文工具iThenticate，發現有六篇具高度重複性，但仍不可斷言是否抄襲或侵權，昨已發文請宏碁 在9月底前提出書面說明後，再交由專家會議判定。宏碁則說，等收到公文後，會進行內部研議，再做回覆。

農委會副主委陳駿季表示，農委會從外界提出的23項疑義，進行人工比對，發現確實如媒體報導，沒有列入參考文獻，未標註引述來源。科學研究的報告，最重要是原創性，一定會用自己的話及語法，在適當的章節呈現，但這6篇高度重複文章，有5篇重複度超過40％，1篇超過27％。

至於保密條款部分，陳駿季表示，農委會沒有簽訂「終身保密」的約定。至於乙方，也就是宏碁等相關研究人員是否可以公開討論研究內容及成果，農委會昨沒有正面回應。

農委會主委陳吉仲則說，依照契約規範，沒有保密相關要求下，乙方要針對研究成果做任何說明，都尊重。

文大大眾傳播學系教授王翔郁表示，張善政主持的計畫是研究報告，並非學術論文，過去論文若涉及抄襲，往往是整篇相似度都很高，張善政主持的「農業電子化發展策略分析與規畫」，是參考國內外計畫經驗，進行分析與規畫，其實都是在做文獻及政策探討，相似度自然會高。

王翔郁說，這份研究報告是農委會委託宏碁，張善政雖是計畫主持人，若研究報告有問題，農委會矛頭也該是針對宏碁。他也說，如果農委會今天是委託學術研究案，用學術標準可以說得通，但現在是分析政策並提出建言，根本不該適用學術標準，如果有相關問題，比較適用著作權相關法律。

某農業研究人員表示，所謂委託案計畫，是Ａ委託Ｂ去做某項服務，結案時，Ａ滿意了就給錢；至於資料哪裡來不管，重點是Ｂ確實做了這項服務且有結論，雙方是契約關係。反觀學術論文是對學術上的研究，每寫一句都要有出處，但科技計畫，用問卷、網路都可以。